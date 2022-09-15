Астрологи рассказали, кому очень сложно надеть белое платье.

Астрологи рассказали о двух знаках Зодиака, чьим представительницам долго не получается выйти замуж. Виной тому разные причины.

Козерог

Упрямые, требовательные, целеустремленные. С такими рядом мужчины чувствуют себя не слишком мужественно, поэтому часто союзы распадаются. Именно поэтому Козерогам-женщинам долго не удается пойти под венец с действительно хорошим избранником.

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Еще следует добавить то, что Козероги - ужасные домохозяйки. Они совершенно не любят (а порой и не могут) создавать уют и красоту в месте, где живут. Им проще вызвать клининг и заказать еду из магазина.

Стрелец

Для уроженцев этих знаков Зодиака на первом месте их карьера и позиция в обществе. Уже потом идет семья и романтические взаимоотношения. По этой причине многие мужчины уходят от Стрельцов, не получая романтики и должного женского внимания.

Также Стрельцы часто принимают на себе "мужские" роли, перетягивая на себя одеяло в вопросе принятия решений. Это создает некую конкуренцию, из-за чего партнер может чувствовать себя слабым.

Напомним, названы главные лжецы по знаку Зодиака.

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