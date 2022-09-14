Этим людям не стоит верить.

Астрологи рассказали о двух знаках Зодиака, которые чаще всего лгут и у них это получается отлично. Порой даже самые близкие не могут догадаться о вране. Подробности читайте в материале УНИАН.

Рыбы

Астрологи убеждены, что Рыбы - главные лжецы. Им не составит труда кого-то обмануть или обвести вокруг пальца в корыстных целях. Они могут оболгать человека, чтобы заполучить уважение других людей или устранить конкурентов.

Они часто лукавят даже в отношениях с близкими людьми. Хотя, по мнению экспертов, эти люди не способны изменять и скрывать это на стороне.

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Лучшее решение для тех, кто тесно общается с Рыбами - доверяй, но проверяй.

Весы

Их по праву можно называть главными сплетниками. Помимо сплетен Весы ещё и "прихорашивают" информацию, чтобы сделать её более интересной. Уроженцы этого знака Зодиака способны распространять ложные слухи о человеке за его спиной.

Если в вашем ближайшем окружении есть люди, рождённые под этим знаком Зодиака, с осторожностью относитесь ко всему, что они вам говорят.

Напомним, известный таролог ответила, будет ли РФ пытаться вновь захватить освобожденные территории.

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