Выходные начнутся для некоторых знаков Зодиака с хороших событий.

В субботу, 10 декабря, Раков и Весов ждут приятные эмоции, романтика и флирт. Однако некоторым знакам Зодиака карты Таро сулят не настолько хороший день. Кому стоит готовиться к проблемам - читайте ниже.

Овен

10 декабря Овны поймут, что они уже близки к осуществлению давней мечты. Не останавливайтесь на достигнутом и не позволяйте окружающим задерживать вас на одном месте.

Телец

Тельцам карты Таро сулят мистические знаки. Весь день вам будет казаться, что вы в шаге от того, чтобы раскрыть большую тайну. Прислушайтесь к своей интуиции и вы сможете найти ответы на все вопросы.

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Близнецы

Близнецам стоит быть осторожнее. Вас ждет опасность. Карты Таро советуют Близнецам держаться подальше от шумных компаний и незнакомцев. Помимо этого, обратите внимание на свое здоровье.

Рак

Раков ждет приятное общение и романтический вечер. Возможно, вы получите заманчивое предложение и даже неожиданный сюрприз. Ракам стоит довериться судьбе и не бояться идти на новые любовные авантюры.

Лев

Львы станут счастливчиками этого дня. Насладитесь отдыхом, веселитесь и не думайте о проблемах. Вы заслужили не только день без рутины, но и похвалу от близких.

Дева

Девы будут сильно паниковать. Вас будто бы парализует страх. Карты Таро сулят Девам непростой день, полный разочарований. Вам стоит обратить внимание на тех друзей, которые придут на помощь. Те, кто останется в стороне - не достойны быть вашими друзьями.

Весы

Романтика и флирт ждет Весов. Они давно мечтали о свидании или приятном вечере в компании второй половинки, но все планы постоянно рушились. Наступил день, когда вы всецело можете отдаться страсти и забыться в объятиях любимого человека.

Скорпион

Скорпионов ждут хорошие новости. Вы сможете получить сообщение от человека, чей голос вы уже давно не слышали. Карты Таро советуют Скорпионам внимательно отнестись к информации, которую они получат.

Стрелец

10 декабря Стрельцам стоит быть мягче и меньше спорить. Вы можете пострадать из-за своей ревности, потому карты Таро советуют сохранять баланс между эмоциями и адекватностью.

Козерог

Козероги получат неожиданное вознаграждение. Судьба решила порадовать вас приятным бонусом. Возможно, вы получите подарок от друзей или же премию от начальника.

Водолей

Карты Таро сулят Водолеям прощание с кем-то очень близким. Вы можете потерять друга или сильно поссориться со своей второй половинкой. Водолеи должны понять, нужны ли им отношения с теми, кто их не ценит.

Рыбы

Рыбам стоит ждать денежного дождя. Вы наконец-то получите то, чего так долго ждали. Не бойтесь мечтать и строить новые планы, суббота отлично подойдет для необычных идей и креатива.

Напомним, ранее астрологи назвали самые добрые знаки Зодиака.

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