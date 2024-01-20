Попробуйте догадаться, какая сказочная история больше всего подходит Ракам и Львам.

В сети для каждого знака Зодиакаподобрали сказку, которая как нельзя лучше соответствует их духу.

Овен - "Рапунцель"

В Старших Арканах Таро Овен связан с картой Башни и с точки зрения физической формы является знаком, управляющим головой и волосами. Также Овен управляется Марсом и в своих лучших проявлениях воплощает архетип бесстрашного героя и безрассудного романтика. По сюжету же сказки, Рапунцель - красивая девушка с прекрасными длинными волосами, которая приговорена к заключению в башне. А спасающего ее принца не пугают высота и ведьмы.

Телец - "Красавица и чудовище"

Тельцом управляет Венера, планета любви, красоты и ценностей. Зачастую Тельцы приравнивают красивую внешность к сильному характеру, а уродство - к недостаткам. Главный герой сказки "Красавица и чудовище" был проклят как раз за поверхностность и распутную натуру - по сути основные грехи представителей данного земного знака.

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Близнеццы - "Румпельштильцхен"

"Румпельштильцхен" - сказка братьев Гримм о злом карлике, способном создавать золото из соломы. А Близнецы - искусные в игре слов, достаточно умные, чтобы заставить кого-то выполнять свою работу, а также склонные к невыполнению обещаний. Между историей Румпельштильцхена и этим изменчивым воздушным знаком очень многое совпадает.

Рак - "Золушка"

Рак управляет четвертым домом дома и связан с архетипом матери. По сути, история о Золушке, одна из старейших и самых универсальных сказок, включает в себя как злую мачеху, так и волшебную мать - фею-крестную.

Лев - "Принцесса и лягушка"

Лев, несомненно, самый царственный знак Зодиака, и он ждет признания своей исключительности от всех остальных. А главный герой сказки принц, превращенный в лягушку, несмотря на свой скромный вид, требует королевское обращение к себе, подушки и место за столом.

Дева - "Красная Шапочка"

Что касается физического тела, Дева управляет кишечником, и в некоторых версиях этой сказки наивная Красная Шапочка освобождается из брюха голодного волка. Также в старших арканах Таро Дева связана с картой Отшельник, на которой изображена фигура в капюшоне, держащая фонарь просветления. Если рассматривать историю Красной Шапочки как историю отступления, посвящения и осознания через испытание, то она - отшельница в капюшоне и сила пробуждения.

Весы - "Принцесса на горошине"

Весы склонны быть дипломатичными, приятными, крайне нерешительными и легко адаптируемыми к меняющейся социальной динамике и личным ожиданиям. "Принцесса на горошине" - это история о мальчике-принце, который путешествует по всему миру и не может найти подходящую жену. Однажды дождливым вечером предполагаемая принцесса постучала в дверь замка в поисках убежища от бури, и ей открыли... Весы - прирожденные хозяева, готовые открыть дверь и подготовить комнату для гостей, даже если существует большая вероятность, что их развели. А вот способность принцессы чувствовать горошину среди толстой стопки матрасов говорит о способности Весов интуитивно чувствовать, когда что-то идет не так.

Скорпион - "Спящая красавица"

Скорпион управляет восьмым домом секса, смерти и возрождения, а "Спящая красавица" - сказка, которая затрагивает все три темы. На новорожденного ребенка наложено проклятие, которое вступит в силу, когда она пересечет подростковый порог половой зрелости. Из-за волшебной пыли смерть превращается в столетие сна, и разбудить принцессу может только поцелуй настоящей любви.

Стрелец - "Джек и бобовый стебель"

Стрелец - самый азартный игрок Зодиака. А главный герой сказки - красавец Джек готов поставить корову, кормилицу семьи, на горстку волшебных бобов. Однако, благодаря глупой удаче и агрессивному оптимизму, ставка Джека окупается, как это часто бывает со Стрельцами в реальной жизни.

Козерог - "Три поросенка"

Козерог - кардинальный земной знак, которым управляет суровый Сатурн, планета уроков и наследия, трудного и правильного пути. По сути, сказка "Три поросенка" - притча о важности усердия, упорного труда и построения прочного и прочного фундамента, одновременно иллюстрирующая ужасные последствия короткого пути.

Водолей - "Гадкий утенок"

Водолей - знак, который не похож на другие. Управляемый Ураном архетип Водолея - это аутсайдер и тот, кто должен преодолеть сомнения, чтобы исполнить свое странное предназначение. Этот месседж можно легко увидеть в "Гадком утенке", где молодой лебедь, окруженный утками, считает себя неполноценным.

Рыбы - "Русалочка"

Рыбами управляет Нептун, названный в честь бога моря и представленный во взгляде и повелении прямолинейным королем Тритоном в "Русалочке". Рыбы - знак Зодиака, готовый отправиться на самые глубины и самые скалистые берега во имя любви. И Ариэль из тех, кто променяет свой явно превосходный рыбий хвост и оперный голос на немое прямохождение.

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