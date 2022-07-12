Астрологи назвали три знака Зодиака, которые не умеют обращаться с деньгами. Какую сумму им не дай, они все спустят на ветер.
Стрелец
На первом месте оказались Стрельцы, которые готовы скупить любую ерунду. Главное, чтобы она у них была. Они могут купить бессмысленный роллер для лица, и так и ни разу им не воспользоваться. Они могут накупить кучу новых вещей, но носить джинсы 5-летней давности. С деньгами они расстаются очень легко и не жалеют о бессмысленных покупках.
Лев
Львы также попали в рейтинг главных транжир. Они, как и Стрельцы очень любят радовать себя покупками. Но астрологи отмечают, что если Стрельцы скупают разную ерунду, то Львы очень тщательно подходят к шоппингу. Они любят роскошь, а поэтому и готовы тратить на нее много денег.
Весы
Весы - это эстеты, которые очень любят, чтобы вокруг все было красиво. Они обожают жить в красивых квартирах с шикарным интерьером, носить стильные вещи. Они готовы тратить сумасшедшие деньги, чтобы производить на окружающих хорошее впечатление.
Напомним, ранее астрологи рассказали, как завоевывать мужчин по знаку Зодиака.