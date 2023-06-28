Рассказываем, что предвещают тараканы и почему они вообще появляются в жилище.

Тараканы - одни из самых "живучих" насекомых, которые способны пережить даже ядерную катастрофу. Считается, что единственной причиной такого соседства является антисанитария, но на самом деле причина в другом. УНИАН выяснил, что говорит психосоматика - тараканы в доме к счастью или к беде.

Что значит примета - увидеть таракана на кухне

Народные поверья гласят, что вредитель прибежал не просто так - таракан знак дает и о многом сообщает. Для того чтобы понять смысл информации, нужно обратить внимание на окрас насекомого:

белые - ждите важное событие или известие;

- ждите важное событие или известие; рыжие - сигнал трагических событий, ссор, нищеты и одиночества;

- сигнал трагических событий, ссор, нищеты и одиночества; черные - смерть, предательство, пожар и другие крупные неприятности.

Эзотерики советуют при первых признаках обнаружения насекомых принимать меры. Если вы замечаете одного-двух вредителей - это не страшно, но "табун" тараканов - плохой знак.

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Правда ли, что тараканы к деньгам и благополучию

Наши предки верили в альтернативный вариант примет - считалось, что если прибегут тараканы - энергетика в доме положительная, а значит, обитателей жилища ждет радость. Некоторые люди даже подкармливали их, чтобы тараканы размножались и приумножали богатство.

Белые и черные насекомые предвещали скорое обогащение, приятные знакомства, даже свадьбу. Через тараканов высшие силы могли передать весточку от усопших и предупредить о неприятностях. В немилости были только рыжие вредители - они всегда сулили ворох проблем.

Спорной, хотя и популярной приметой считается суеверие о том, что тараканы появляются перед смертью. Верить в нее или нет - дело сугубо индивидуальное.

Что значат тараканы в доме - психология и психосоматика

Психологи, не ориентируясь на "бабкины сказки", считают, что человек, который панически боится тараканов и постоянно находит их у себя дома, страдает от одиночества. Он подсознательно не может решать проблемы сам, не готов сталкиваться с трудностями. Именно поэтому он видит опасность во всем окружающем - даже в насекомых, и притягивает к себе материализованный страх.

Более того, такой индивидуум постоянно находится в состоянии повышенной тревожности - его мозг очень резко реагирует на любые раздражители. Встреча с неприятным насекомым может стать причиной нового стресса, панической атаки или психического расстройства.

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