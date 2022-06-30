Рунолог, эмпат и целитель Денис Маклашевский считает, что это произойдет уже в ближайшем времени.

Судьба Херсона, который сейчас находится в оккупации у российских захватчиков, интересует многих людей. Рунолог, эмпат и целитель Денис Маклашевский дал интервью Славе Демину, где поделился своими ощущениями по поводу дальнейшей судьбы города.

"Я вижу до конца июля над Херсоном украинский флаг. Это говорит о том, что если я вижу над городом украинский флаг, значит моста не будет уже", - сказал Маклашевский.

Несмотря на то, что он предвещает такое скорое возвращение города под контроль украинской власти, эксперт предупреждает - будет пролито еще очень много крови.

"По раскладам и по ощущениям, крови еще будет очень много. Чья кровь - не показано", - резюмировал Денис.

Отметим, что он также рассказал, сколько еще Россия будет бомбить города Украины. По его информации, наиболее интенсивными будут бои до конца лета этого года.

Напомним, названы три знака, у которых наладится ситуация с деньгами в июле 2022 года.

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