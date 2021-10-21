От Овнов и Скорпионов не стоит ждать пощады.

Астрологи назвали два знака Зодиака, которые в приступе агрессии готовы уничтожить абсолютно все. С ними опасно связываться, особенно, если у них плохое настроение.

Овен

Овны по своей натуре дружелюбные, открытые, веселые. С ними интересно проводить время и совсем не бывает скучно. Но такой расклад вас ждет только в том случае, если у него хорошее настроение.

Злые Овны - это что-то нечто. Они превращаются в настоящую бурю, которая способна "лишить" жизни буквально всех. Так как ими руководит огонь, то они бывают очень вспыльчивыми и агрессивными. Порой с ними очень сложно договориться. Но чтобы утихомирить разъярённого Овна, вам нужно очень хорошо его изучить, и знать за какие ниточки дергать.

Водные Скорпионы обычно ведут себя тихо и спокойно. Но вы же помните, что в тихом омуте черти водятся? Это именно тот случай. Скорпионы бывают злыми и очень опасными.

Если у них плохое настроение, то они способны выплеснуть весь свой гнев на кого угодно. И в итоге сделает виноватым именно вас. Кстати, вымолить у них прощение практически невозможно, даже если вы особо ни в чем не виноваты.

Напомним, какие сигналы Вселенная посылает каждому знаку Зодиака.

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Автор: Диана Могилевич