Мечта Скорпионов осуществится.

В пятницу, 27 января, Близнецов ждет непростая проверка. А Рыбам стоит ждать прибыли, судьба подбросит отличную возможность. Что карты Таро сулят другим знакам Зодиака - читайте в гороскопе от УНИАН.

Овен

Овнов ждет непростой день, вам придется много трудиться. Если вы не откажетесь от своих планов и найдете в себе силы, то все проблемы быстро уйдут из вашей жизни.

Телец

В пятницу Тельцы смогут легко решить свои финансовые проблемы. Не исключено, что вам поможет влиятельный человек.

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Близнецы

Судьба готовит для Близнецов непростую проверку на вшивость. Вы можете оказаться в эпицентре событий, где рискуете проявить свои самые негативные качества. Будьте сдержаннее.

Рак

Карты Таро советуют Ракам провести работу над ошибками. Постарайтесь сделать правильные выводы и не расстраивайтесь.

Лев

27 января Львам не стоит обращать внимание на пустяки. Мелкие проблемы могут сбить вас с пути, однако все они на самом деле ничего не значат.

Дева

Девы осознают то, что они слишком жадные. Вы привыкли экономить и обделяете, в первую очередь, себя. Пришло время побаловать себя и сходить на шоппинг.

Весы

В пятницу Весов ждет день важных решений. Прислушайтесь к советам друзей, но решать все равно придется вам, а не кому-то другому.

Скорпион

Мечта Скорпионов осуществится. Возможно, это будет что-то глобальное. Однако не стоит разочаровываться, если сбудется ваше самое скромное желание, это все равно принесет радость.

Стрелец

Стрельцов ждет пополнение. Возможно, вы задумаетесь о детях или же заведете питомца. Не бойтесь решиться на что-то новое.

Козерог

В жизнь Козерогов ворвется радость. Вы будете невероятно счастливы, все проблемы останутся в прошлом.

Водолей

Карты Таро пророчат Водолеям хорошие перспективы. Вы можете получить повышение или новую должность. Однако не спешите расслабляться, вам придется много работать.

Рыбы

Звон монет приятно удивит Рыб. Вас ждет возможность разбогатеть. Не упустите этот шанс.

Напомним, ранее астрологи рассказали, что только три дня в феврале принесут невероятную удачу.

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