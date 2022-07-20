От таких людей лучше держаться подальше.

Астрологи назвали три знака Зодиака, у которых язык без костей. Они готовы круглосуточно кого-то обсуждать, перемывать кости, ковыряться в грязном белье. С этими людьми лучше не связываться, чтобы не создавать себе лишние проблемы.

Рак

Раки мало кому доверяют, но если в их жизни есть такой человек, то они будут изливать ему душу. Они могут рассказать абсолютно все, вплоть до чужих секретов. Интересно, что женщины-Раки более разговорчивы, чем мужчины. Мимо них не пройдет ни одна красивая девушка. Они обязательно назовут ее представительницей древней профессии.

Рыбы

Рыбы - не только сплетники, но они еще и любят устраивать заговоры. Это, своего рода, подстрекатели, которые часто толкают людей на тонкий лед. Кроме того, они очень любят внимание к своей персоне, и если чувствует нехватку интереса к себе, то начнут унижать других, чтобы на их фоне выглядеть якобы лучше.

Весы

Этот знак Зодиака, по мнению астрологов, достоин первого места в рейтинге главных сплетников. Это настоящие детективы, которые с радостью выяснят, кто с кем встречается, кто что есть, кто где любит проводить время и прочие ненужные им подробности. Можете даже не сомневаться, что Весы обязательно расскажут об этом и остальным, даже если в их словах не будет и доли правды.

Напомним, новолуние 28 июля сулит беды двум знакам Зодиака.

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