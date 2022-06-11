Они часто влюбляются, однако это практически всегда не взаимно.

Астрологи выделили топ-3 знака Зодиака, представительницам которых везет в карьере, дружбе, работе, но нет везения в любви. Именно поэтому они часто одиноки или несчастны в браке.

Весы

Несмотря на то, что они очень женственные и харизматичные, им сложно подобрать пару. Все дело в том, что они выставляют очень высокие требования к своему предполагаемому партнеру, и чаще всего эти требования остаются неоправданными. Именно поэтому шутка про старость с 40-ка кошками для них не смешная, а жизненная.

Водолей

Представительницы этого знака очень любят свободу и независимость. Они готовы на все, лишь бы ощущать легкость и собственный комфорт.

В погоне за этим Водолеи жертвуют своими отношениями и семьей, в результате остаются одинокими.

Козерог

Девушки и женщины, рожденные под этим знаком, очень стремятся к успеху и признанию. Именно поэтому они часто подавляют своих партнеров своей силой, авторитетом и характером, а те не выдерживают конкуренции. Женщины-Козероги - это очень мужественные создания, но, к сожалению, часто одинокие.

Напомним, астрологи рассказали, какими знаки Зодиака будут в старости.

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