В списке оказались Тельцы, Девы и Козероги.

Астрологи назвали три знака Зодиака, которых ждет счастье на любовном фронте в период с 11 по 17 июля включительно.

В список счастливчиков попали Тельцы, Девы и Козероги.

Телец

У Тельцов на следующей неделе будет шанс наконец-то встретить свою половинку или начать очень увлекательные романтические отношения, которые в дальнейшем смогут перерасти в нечто больше и серьезное. Тем Тельцам, которые уже в паре звезды сулят переход на новый уровень отношений.

Дева

Девы в указанный период также получат возможность наткнуться на любовь, причем произойти это может внезапно и неожиданно. Тут важно не упустить момент, заметить его и сделать все, чтобы из маленькой искорки разгорелся целый костер. Дерзайте!

Козерог

Представители этого знака всю следующую неделю будут полны энергии и сил. У них будет все получаться легко и просто. Это касается и дел сердечных. Главный совет, который им пригодится, – так это суметь выделить настоящее и искреннее чувство, а в дальнейшем и удержать возле себя человека, который его испытывает.

Напомним, ранее астрологи назвали топ-5 женщин с самым тяжелым характером по знаку Зодиака.

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