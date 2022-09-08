Они часто страдают либо от одиночества, либо от неразделенной любви, и в целом имеют очень сложную судьбу.

Астрологи рассказали, каким женским знакам Зодиака в жизни приходится сложнее всего. Так, эксперты выделили всего два знака, чьи представительницы могут быть в жизни глубоко несчастными.

Близнецы

Уроженки этого знака Зодиака часто растут в неполной семье. От этого у человека возникает желание получать больше внимания и больше любви, но даже создавая свою семью, Близнецам все равно не хватает тепла, уюта и заботы.

По информации экспертов, женщины-Близнецы очень сложно сходятся со своими партнерами и поздно выходят замуж. Также они поздно рожают детей. Чаще всего наследуют опыт своих родителей и быстро расходятся с супругами.

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Однако астрологи подчеркивают, что это касается не всех, рожденных под этим знаком Зодиака.

Рак

У Раков довольно много испытаний судьбы. У них могут быть долгие поиски себя, неудачи в учебе, а потом и в работе, не очень хорошие приключения в личной жизни. Иногда Ракам кажется, будто вся их жизнь - черная полоса. Но это не так.

Астрологи говорят, что уроженкам этих знаков действительно дано пройти очень много испытаний, большинство из них связаны с деньгами и карьерой. Именно поэтому часто Раки живут достаточно скромно или даже бедно.

Зато в личной жизни у них все гармонично и гладко.

Напомним, названы топ-5 самых красивых женщин по знаку Зодиака.

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