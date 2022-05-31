В июне могут усилиться боевые действия.

Украинский астролог Влад Росс составил прогноз для Украины на июнь 2022 года и выяснил, когда Россия может начать активно запускать ракеты по городам нашей страны.

Влад Росс отметил, что июнь обещает быть более-менее спокойным месяцем для всех знаков Зодиака, несмотря на боевые действия. Он добавил, что война в Украине будет переходить в статическую фазу.

"Никто ни у кого не будет отбирать территории. Будут только усиленно лететь ракеты. Главное, чтобы это не превратилось в бомбардировки", - сказал астролог в комментарии "Главреду".

Он добавил, что самые ожесточенные бои в Украине могут происходить в период с 13 по 16 июня и с 27 по 29 июня. По его словам, в это время могут усилиться боевые действия.

Напомним, ранее астролог назвала две ключевые даты для Украины в июне.

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