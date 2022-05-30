По мнению эксперта, в июне ситуация в Украине будет благоприятной.

Астролог Надежда Боровая рассказала, что ждет Украину и Россию уже в июне этого года. По словам эксперта, первый месяц лета будет благоприятным для Украины.

Об этом сообщает Realist.

Первая ключевая дата - 5 июня. Именно в этот день, по мнению астролога, Украина может пойти в наступление.

"Очень интересная дата. Здесь Украина, используя свои ресурсы, которые к этому времени будут достаточно существенные, может пойти в наступление и очень успешное. Причем странное дело: ресурс страны агрессора играет на нашей стороне", - сказала Боровая.

Вторая ключевая дата - 14 июня. Возможны "чистки" в российском правительстве. Также Украина начнет освобождать свои территории от российских оккупантов.

"Здесь очень интересный фактор включается – забитый, зомбированный рашистский народ обнаруживает, что не все так хорошо у него и в холодильнике, в том числе. Это первый из возможных бунтов. Народ становится в оппозицию к президенту РФ. И здесь возможны "чистки" в правительстве, силовом блоке, армии. А Украина в этот период будет планомерно выдавливать оккупантов, чтобы окончательно отбросить их за границы государства", - добавила эксперт.

Напомним, ранее астролог сообщил, что последние дни мая будут тяжелыми для Украины.

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