По словам эксперта, Украина может потерять часть своих территорий.

Астролог Анна Ефремова составила прогноз для Украины и выяснила, что в ближайшее время российские войска могут оккупировать часть украинских территорий.

"С 22 мая включится неблагоприятная комбинация в Украине, которая предвещает потерю земли, определенной территории, по вынужденным обстоятельствам. Будет она активна до февраля 2023. Но это не значит, что ситуация по всей стране будет одинаковой. Такая же включалась в 2014 году, когда произошла ситуация с Крымом и частью Донецкой и Луганской областей", - написала Ефремова в своем Telegram-канале.

Она добавила, что самый главный сценарий начнет проигрываться после мая 2022, и он несет для Украины риски потерять территории в официальном формате.

"Сейчас активен Сатурн, и он не спрашивает хочешь ты чего-то или нет, он принуждает тебя согласиться с определенной ситуацией по сфере дома, где находиться. Сатурн расположен в 12-м доме (дом потерь) вместе с 4-м домом (земля). Выбор без выбора. При этом неважно, что ты предпринимаешь или не предпринимаешь. Это мощная энергия, которая будет действовать в независимости от желаний и поступков человека", - говорит эксперт.

По словам астролога, Украина сможет вернуть оккупированные территории, но это произойдет не сразу. Также она призвала оставаться в безопасных местах и не пренебрегать правилами безопасности.

Напомним, ранее астролог рассказала, какой сюрприз принесет украинцам июнь.

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