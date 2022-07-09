Чаще всего эти люди пожизненно пытаются избавиться от лишнего веса, но причина кроется далеко не в питании и физических упражнениях.

Астрологи перечислили четыре знака Зодиака, уроженцы которых склонны к полноте. Они могут правильно питаться и изматывать себя интенсивными физическими тренировками в спортзале, однако лишние килограммы не уйдут, потому что так решили звезды.

Стрелец

Нередко Стрельцы страдают от лишних килограмм. Их сидячая работа и пассивный образ жизни образовывают бока, с которыми те усердно пытаются бороться. Однако эффективность может оказываться не сильно высокой.

Рыбы

Несмотря на то, что Рыбы - водный знак, у них всегда проблемы с водой. Они мало пьют, из-за чего обмен веществ может замедляться. Следовать совету врачей и диетологов и пить минимум 2 литра воды в день - настоящее испытание для Рыб.

Телец

Людям, рожденным под этим знаком, стоит быть внимательными к своей фигуре, рациону и образу жизни. Они также одни из тех, кто склонен к быстрому набору лишнего веса. Учитывая то, что у них могут быть еще и хронические болезни, интенсивные занятия спортом - противопоказаны.

Рак

Представители данного знака Зодиака отличаются тем, что вкусно готовят. Побаловать себя выпечкой или чем-то жирненьким они могут, только вот контролировать количество съеденного - нет.

Напомним, названы топ-5 женщин с самым тяжелым характером по знаку Зодиака.

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