Именно эти знаки идут на встречу своему страху, совершая подвиги и достигая победы, рискуя даже жизнью.

Во время полномасштабной войны Украины против РФ украинские защитники ежедневно отважно противостоят российским оккупантам.

Как рассказала астролог Людмила Булгакова, есть три знака Зодиака, в которых смелость достигает пика. Именно они идут на встречу своему страху, совершая подвиги и достигая победы, рискуя даже жизнью.

Овен

Овны привыкли сначала делать, а потом думать. Этот знак Зодиака всегда первым смело рвется в бой, не задумываясь об уровне опасности своей затеи. Осознание того, насколько рискованными были их шаги, приходит уже после сделанного дела.

Лев

Врожденные ум и смелость Львов, а также лидерство и колоссальная работа над своим авторитетом делают представителей этого знака Зодиака отважным предводителем и военными командирами. Дух Льва практически невозможно сломать, если он прорабатывает свои врожденные качества.

Скорпион

У Скорпионов в течение всей жизни есть определенная зависимость от адреналина - их тянет на острые ощущения, экстрим и драйв. На войне такие бойцы будут в кураже. Их смелость и отвага, а также желание выброса адреналина поможет идти на самые безумные поступки ради общей цели.

Ранее известный оккультист рассказал, когда закончится война в Украине.

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