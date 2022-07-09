Некоторые преследуют цель развивать карьеру, а другие ищут половинку, но долгое время не могут ее найти.

Часто происходит так, что девушка долгое время состоит в отношениях, хочет выйти замуж, но до свадьбы никак не доходит. Не стоит сразу винить в этом себя, ведь причина может быть в совсем другом. УНИАН собрал сведения астрологов о том, почему некоторые знаки позже других выходят замуж.

Дева

По данным астропсихологов, именно представительницы этого знака Зодиака реже всех выходят замуж. Они заботливы и очаровательны, но выдвигают слишком высокие требования к своему партнеру, что мешает им найти действительно "своего" человека и прожить с ним долгую счастливую жизнь.

Водолей

Представительницы данного знака Зодиака мечтают о красивом белом платье с раннего возраста. В то время, когда их сверстницы играют в куколки, Водолеи уже представляют себя в роли очаровательной невесты с принцем на белом коне. Однако детские мечты разбиваются о суровую реальность.

Не каждый мужчина может выдержать их характер "истерички" - постоянные драмы и ссоры на пустом месте, ревность и слезы попусту. Именно поэтому в брак уроженцы этого знака вступают реже всего. Часто это происходит в зрелом возрасте после 37-42 лет.

Скорпион

Представительницы данного знака с юных лет работают для развития своей карьеры. Именно поэтому в возрасте до 27 лет им попросту не до семьи и не до замужества. Лишь после 27 они задумываются о том, что хотели бы завести серьезные отношения, а до свадьбы доходит еще через 5-7 лет.

Скорпионы - вспыльчивые и импульсивные, из-за чего их спутники часто не выдерживают и уходят.

Напомним, астрологи назвали четыре знака Зодиака, которые любят вкусно покушать.

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