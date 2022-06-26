Сейчас находиться в Киеве и Харькове очень опасно.

Украинский астролог Дмитрий Уранус составил прогноз для Украины и определил самые опасные города. По ним российская армия чаще всего наносит ракетные удары.

Ранее эксперт рассказал, что линия Марса проходя точно по правительственному кварталу будет создавать угрозу правительству Украины. Скорее всего, враг нанесет удары по Киеву, центру города и правительственному кварталу.

Сегодня ночью, 25 июня, Россия таки нанесла ракетные удары по Киеву, в результате которых пострадали несколько домов.

Уранус призвал жителей столицы не возвращаться домой. А тем, кто решил переждать опасную фазу войны дома, лучше таки покинуть город и скрыться в более безопасном месте.

Также астролог отметил, что и в Харькове сохраняется очень опасная ситуация. Жителям этого города пока также не рекомендуется возвращаться домой.

Напомним, ранее астролог заявил, что оккупанты устроят в Харькове второй Мариуполь.

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