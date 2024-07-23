Для борьбы с неприятными запахами, в частности, можно использовать хлеб и уксус.

Хозяевам и хозяйкам важно знать, что можно поставить в холодильник, чтобы не было запаха, поскольку такие лайфхаки помогут сберечь вкусовые качества хранящихся продуктов - мало кто захочет, например, есть творог с запахом рыбы.

Есть целый ряд способов избавиться от вони в холодильном оборудовании. Чаще всего с такой целью используют таблетки активированного угля. Такое средство пускают в ход двумя способами.

Как укладывают активированный уголь в холодильник - разные способы

Для борьбы с неприятным запахом, а также для профилактики его появления, можно уложить 4-5 таблеток активированного угля на тарелку и просто поставить на полку.

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Если в холодильном устройстве появилась вонь, тогда действовать нужно вот так:

положите таблетки на столовую ложку, возьмите еще один такой столовый прибор и раздавите им активированный уголь;

пересыпьте измельченные таблетки в мисочку.

Потом емкость с углем можно поставить на одну из полок.

Мы с вами разобрались, зачем класть уголь в холодильник. А теперь стоит отметить, что на одном угле мир клином не сошелся - можно использовать еще несколько простых ингредиентов, которые помогут избавиться от неприятного запаха.

Вот что еще стоит использовать:

250 миллилитров теплой кипяченой воды и 2 чайных ложки лимонной кислоты - все перемешать, сделать раствор. Таким раствором нужно помыть размороженный холодильник губкой. Также стакан с таким раствором на ночь можно оставить в холодильнике. Особенно эффективен этот способ, если нужно убрать запах рыбы;

насыпьте 2 чайные ложки качественного молотого кофе или 5 чайных ложок соды на тарелку и отправьте на полку;

возьмите небольшой кусочек белого хлеба, уложите его на тарелку и полейте чайной ложкой столового уксуса.

Последний способ может помочь избавиться от рыбного и мясного запахов.

Ранее УНИАН выяснил, для чего ставят соду в холодильник. Опытные хозяйки так делают, чтобы избавиться от постороннего запаха.

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