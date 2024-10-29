Любители крепкого напитка обязательно должны знать правила его употребления.

Ароматный алкогольный напиток из ячменя, ржи, пшеницы или кукурузы предпочитают многие гурманы. Однако не все знают, чем закусывать виски, когда и как правильно его пить, чтобы насладиться букетом и оценить качество спиртного. УНИАН выяснил все секреты и готов поделиться.

Когда и как правильно пить виски

Перед тем как пить виски, важно знать о наилучшем времени суток для этого напитка. Опытные сомелье считают, что только вечер подходит для того чтобы насладиться им - утром баловать себя такой компанией не стоит. Обязательное условие - охлаждение напитка до 18-20 °C иначе любой, даже самый дорогой экземпляр, будет иметь неприятный привкус спирта. Хранить в холодильнике бутылку не нужно, комнатная температура - приемлемый вариант. Наиболее удачный бокал для виски - рокс, олд фэшн или винный на короткой ножке.

Сполна прочувствовать удивительный вкус и аромат напитка можно, выполняя правило 5S:

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Sight - оценить виски на вид, поворачивая бокал на свет.

- оценить виски на вид, поворачивая бокал на свет. Smell - понюхать, вдыхая ароматный букет.

- понюхать, вдыхая ароматный букет. Swish - посмаковать, сделав небольшой глоток и подержав напиток во рту.

- посмаковать, сделав небольшой глоток и подержав напиток во рту. Swallow - проглотить, ощущая послевкусие.

- проглотить, ощущая послевкусие. Splash - добавить каплю воды и снова сделать глоток, оценив изменение вкуса.

Кстати, последний пункт не обязателен к выполнению, но шотландцы, как истинные ценители данного вида спиртного, рекомендуют следовать шести пунктам полностью.

С чем пить виски можно и нельзя

Вам придется постараться, чтобы найти человека, который посоветует вам разбавлять напиток какими-то другими жидкостями - большинство гурманов все-таки придерживаются варианта дегустации в чистом виде. Тем не менее, не все готовы употреблять его именно так, но не знают, с чем пить виски, кроме колы. Выбор дополнительного напитка зависит от сорта спиртного:

односолодовый - вода;

скотч - фруктовые и ягодные соки;

кукурузный виски - газированные напитки.

В первом случае разбавлять необходимо, чтобы немного смягчить слишком терпкий вкус и снизить крепость. Во втором случае, со скотчем, добавление сока допускается, если речь идет о редких зерновых сортах виски, но только в отношении алкоголя к соку в пропорции 3:1. Купажированные шотландские сорта нельзя разбавлять никогда и ничем - насыщенный и сложный букет напитка легко испортить сторонними вкусами.

Вы можете также перенять на себя опыт ирландцев, что обычно пьют с виски кофе, дополняя горячий напиток расслабляющим алкоголем.

Что нельзя смешивать с виски точно, так это цитрусовые соки. И несмотря на то, что во многих барах нередко можно встретить коктейли с именно таким сочетанием, в приличном обществе подобное кощунство вряд ли вызовет одобрение.

Интересный факт: шотландцы считают, что добавлять в виски лед категорически нельзя, потому что сначала напиток остывает, но потом снова нагревается от ладоней и пальцев - лучше использовать специальные охлаждающие камни. И то, что лед негативно влияет на вкус напитка, тех же американцев не смущает совершенно, поэтому в США смело бросают в бокал с бурбоном несколько кубиков замороженной воды. С кого именно брать пример и чью сторону занимать - решать только вам.

Чем лучше закусывать виски в чистом виде

Люди, которые не могут пить крепкий алкоголь в чистом виде, должны запомнить, что берут на закуску к виски истинные гурманы, чтобы не испортить вкус напитка и по достоинству оценить его качество.

К односолодовым или купажированным сортам прекрасно подойдет плитка темного шоколада, яблоки или груши, мясо курицы и кролика. Тем, кто пьет ржаной виски, понравится его сочетание с копченой рыбой. Свинина на гриле идеально раскроет аромат скотча, а к дымному островному виски лучше подавать говядину. Универсальным вариантом для всех сортов алкогольного напитка, о котором мы говорим сегодня, будет сыр - быстро, просто и вкусно.

Точно нельзя использовать как закуску такие продукты и блюда:

сладкое;

выпечку;

острую пищу;

жареное жирное мясо;

соленья и маринады;

блюда с добавлением уксуса.

Учтите, что среди разрешенных угощений перечислены виды мяса и птицы на гриле - это далеко не то же самое, что прожаренный в домашних условиях жирный кусок туши животного.

Чем закусывать виски с колой

Тем, кто предпочитает разбавлять спиртное газированной водой, не лишним будет запомнить, чем закусывать виски, чтобы не было похмелья, так как кола может усилить действие спиртного и стать причиной быстрого опьянения.

Наилучшей гастрономической парой считаются:

сыр;

суши;

красная рыба;

морепродукты;

баварские колбаски;

шоколад;

баранина и говядина.

Если хотите подать фрукты, то идеальным вариантом окажется дыня. Именно она сможет оттенить многослойный вкус виски с колой и дополнить уникальный тандем двух напитков.

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