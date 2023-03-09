Чтобы из семян выросли здоровые и высокоурожайные растения, их замачивают в специальном растворе.

Семена для домашней рассады нуждаются в предварительной обработке, особенно если их купили на рынке или собрали вручную с прошлого урожая. Замоченные семена лучше прорастают, более устойчивы к болезням и дают больший урожай.

Ранее мы напоминали, что посадить в марте на рассаду. А сейчас разберемся, как правильно замочить семена перед посадкой на рассаду или в открытый грунт.

Перекись водорода

Копеечная перекись водорода, которая есть в каждой аптечке, очень полезна для семян. Обработка перекисью ускоряет рост семян и улучшает их иммунитет.

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Для приготовления раствора смешайте 100 мл перекиси и 1 л воды. В этой смеси замочите семена на 30 минут. Затем просушите семена возле батареи и посадите.

Для семян культур, которые плохо всходят (морковь, петрушка, щавель, свекла) можно приготовить раствор из 1 л воды и 40 мл перекиси водорода. В этой смеси замочите семена на 18 часов.

Марганцовка

Марганцовка уже не продается в Украине, но если у вас ещё сохранился этот препарат дома - для обработки семян лучше ничего не найти. Это прекрасный природный антисептик. В стакане воды растворите 3 г порошка марганца. Семена помидоров, гороха, фасоли, редиса и кукурузы замачивают на 45 минут, а перец, капусту и баклажаны - на 20 минут.

Сок алоэ

Сок алоэ обеззараживает семена от бактерий, а также ускоряет их рост. Для замачивания возьмите лист алоэ, которому больше 3 лет. Заверните лист алоэ в ткань и положите в холодильник на неделю. Затем в подходящую емкость отожмите сок из листа через марлю. В этом соке замочите семена на сутки.

Мед

Мед очень полезен для семян, но он должен быть полностью натуральным. Растворите чайную ложку меда в стакане теплой воды. В этом растворе замочите семена на сутки, а затем хорошо промойте и просушите возле батареи.

Мед полезен не только для обработки семян. Ранее мы рассказывали, чем полить цветы для пышного цветения - мед там тоже пригодится.

Зола

Зола содержит много витаминов и азота. Раствор золы насыщает семена полезными элементы, что положительно влияет на урожайность растений. Для приготовления раствора растворите в 1 л воды 2 столовые ложки золы. Оставьте раствор настаиваться на 2-3 дня. Затем процедите через марлю и замочите семена на ночь.

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