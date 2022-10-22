Как сделать так, чтобы в комнате было тепло, с помощью спирта и банки из-под кофе - узнайте в материале УНИАН.

Спиртовой обогреватель активно используется людьми, которые привыкли к походам и отдыху с палатками. Сделать его просто - для этого используется примитивный набор подручных средств. УНИАН расскажет, как обогреть квартиру, если нет отопления, с помощью спиртовки.

Ранее мы говорили о том, как сделать свечной обогреватель своими руками.

Спиртовой обогреватель в домашних условиях - инструкция по изготовлению

Преимущество такого обогревателя в том, что основной элемент конструкции - спирт. Он при горении не коптит, а значит посуда остается чистой, и в воздухе не летают сажа и дым. Для изготовления такого обогревателя вам понадобятся:

Видео дня

жестяная банка из-под сгущенки или кофе;

линейка;

бумажная полоска из тетради в клетку;

скотч или клей;

спирт;

маркер.

Вы берете банку, отсчитываете от верха 1\3 и по всему диаметру отмечаете полоску. Удобнее всего это делать, держа в одной руке маркер и прокручивая банку. По этой линии нужно наклеить полоску из бумаги, закрепить ее скотчем или клеем. Далее ножом или шилом прокалываете отверстия по линии бумажки. У вас должно получиться несколько маленьких отверстий по 5-8 мм в диаметре.

Далее внутрь заливаете спирт, слегка наклоняете банку, чтобы спирт пролился на внешние бока банки. Закрываете банку крышкой, ставите ее на негорючую поверхность и поджигаете спирт снаружи. Так у вас получится примерно такая конструкция.

Помните о том, что 50 мл спирта горят 15 минут. Вам нужно будет повторить процедуру "залить-поджечь" несколько раз, пока отверстия полностью не пропитаются спиртом и не перестанут гаснуть.

Принцип работы такого обогревателя простой - пламя греет стенки банки, тепло по стенкам передается вниз к спирту, спирт закипает у стенок и повышается давление внутри, пары спирта выходят под давлением через отверстия и, смешиваясь с воздухом, горят.

Сверху на такую спиртовку можно ставить любые емкости с водой, а потушить ее можно, просто накрыв чем-нибудь сверху. Желательно наливать строго необходимое количество спирта, иначе вам придется как-то от него избавляться, а это небезопасно.

Вас также могут заинтересовать новости: