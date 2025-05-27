Шашлык получился слишком соленым или жестким: как быстро 'спасти' мясо

Бывает, вы уже готовы наслаждаться вкуснейшим шашлыком, и вдруг понимаете, что маринад сильно пересолен. Еще хуже – заметить это уже после приготовления мяса на мангале. УНИАН расскажет, что делать, если шашлык пересолен.
- Что делать, если пересолил шашлык
- Пересолил шашлык – что делать до жарки мяса
- Шашлык жесткий – что делать с мясом
Что делать, если пересолил шашлык
Решение проблемы напрямую зависит от того, на каком этапе вы поняли, что мясо чересчур соленое. Если до момента жарки – спасти застолье будет довольно просто. В противном случае, к сожалению, вариантов не так много.
Итак, допустим, ваша компания поздно заметила, что пересолила шашлык – что делать, если мясо уже готово? Промывать его под водой будет бесполезно, только испортите мясо.
Советуем попробовать подавать его с не сильно солеными гарнирами или нейтральным соусом. Спасти ситуацию может и использование мяса в качестве ингредиента для других блюд – к примеру, салатов, шаурмы и так далее.
Далее поговорим о сценарии, когда вы еще не начали готовить шашлык.
Пересолил шашлык – что делать до жарки мяса
В этой ситуации есть несколько способов, которые помогут вам спасти мясо:
- Если пересолен маринад, добавьте в него немного сахара, красного вина или игристого.
- Сбалансировать вкус мяса может помочь лимонный сок или уксус – кислотность немного нейтрализует соленость.
- Промойте мясо под проточной водой, подсушите и замаринуйте снова – но уже без соли. Оставьте его хотя бы на 30 минут, чтобы вкус немного выровнялся.
- Добавьте в маринад больше мяса – оно перетянет на себя соль.
- Положите в емкость с замаринованным мясом разрезанную на дольки картошку, которая впитает в себя немного соли. Этот метод поможет только на начальном этапе, а не когда мясо уже пробыло в этом маринаде некоторое время.
Кстати, если вы боитесь пересолить мясо, добавлять соль лучше в самом конце – уже перед жаркой или даже во время самого процесса.
Шашлык жесткий – что делать с мясом
Итак, мы разобрались, как решить проблему пересоленного мяса. Но что если по вкусу проблем нет, а жевать шашлык просто невозможно? Так бывает, если вы неправильно замариновали мясо или передержали его на огне.
Рассказываем, как исправить жесткий шашлык. Заверните куски мяса в фольгу, добавьте туда совсем немного масла, лимонного сока, заверните и отправьте в духовку. Держите его там примерно 10-25 минут при температуре 160°C.
Второй вариант – протушите мясо. Конечно, это будет не совсем шашлык, но согласитесь, съесть хорошее мясо все же лучше, чем выбрасывать.
А вот чтобы мясо не стало слишком жестким в процессе маринования, важно соблюдать временные рамки. Курица маринуется около 2–3 часов, свинина – примерно 4–6 часов.