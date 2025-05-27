Шашлык получился слишком соленым или жестким: как быстро 'спасти' мясо

Спасти застолье можно даже после того, как мясо уже приготовилось.

Бывает, вы уже готовы наслаждаться вкуснейшим шашлыком, и вдруг понимаете, что маринад сильно пересолен. Еще хуже – заметить это уже после приготовления мяса на мангале. УНИАН расскажет, что делать, если шашлык пересолен.

Что делать, если пересолил шашлык

Решение проблемы напрямую зависит от того, на каком этапе вы поняли, что мясо чересчур соленое. Если до момента жарки – спасти застолье будет довольно просто. В противном случае, к сожалению, вариантов не так много.

Итак, допустим, ваша компания поздно заметила, что пересолила шашлык – что делать, если мясо уже готово? Промывать его под водой будет бесполезно, только испортите мясо.

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Советуем попробовать подавать его с не сильно солеными гарнирами или нейтральным соусом. Спасти ситуацию может и использование мяса в качестве ингредиента для других блюд – к примеру, салатов, шаурмы и так далее.

Далее поговорим о сценарии, когда вы еще не начали готовить шашлык.

Пересолил шашлык – что делать до жарки мяса

В этой ситуации есть несколько способов, которые помогут вам спасти мясо:

Если пересолен маринад, добавьте в него немного сахара, красного вина или игристого .

. Сбалансировать вкус мяса может помочь лимонный сок или уксус – кислотность немного нейтрализует соленость.

– кислотность немного нейтрализует соленость. Промойте мясо под проточной водой, подсушите и замаринуйте снова – но уже без соли. Оставьте его хотя бы на 30 минут, чтобы вкус немного выровнялся.

Добавьте в маринад больше мяса – оно перетянет на себя соль.

Положите в емкость с замаринованным мясом разрезанную на дольки картошку, которая впитает в себя немного соли. Этот метод поможет только на начальном этапе, а не когда мясо уже пробыло в этом маринаде некоторое время.

Кстати, если вы боитесь пересолить мясо, добавлять соль лучше в самом конце – уже перед жаркой или даже во время самого процесса.

Шашлык жесткий – что делать с мясом

Итак, мы разобрались, как решить проблему пересоленного мяса. Но что если по вкусу проблем нет, а жевать шашлык просто невозможно? Так бывает, если вы неправильно замариновали мясо или передержали его на огне.

Рассказываем, как исправить жесткий шашлык. Заверните куски мяса в фольгу, добавьте туда совсем немного масла, лимонного сока, заверните и отправьте в духовку. Держите его там примерно 10-25 минут при температуре 160°C.

Второй вариант – протушите мясо. Конечно, это будет не совсем шашлык, но согласитесь, съесть хорошее мясо все же лучше, чем выбрасывать.

А вот чтобы мясо не стало слишком жестким в процессе маринования, важно соблюдать временные рамки. Курица маринуется около 2–3 часов, свинина – примерно 4–6 часов.

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