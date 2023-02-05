Мягкую говядину очень легко приготовить дома, стоит только придерживаться нескольких простых правил.

Многие хозяева/хозяюшки не хотят готовить говядину, поскольку уверены, что это мясо получается жестким.

Не стоит укоренять в своем сознании такой миф, поскольку говядина не только вкусная, но и очень полезная - это отличный источник белка и незаменимых аминокислот.

Если хотите, чтобы говядина получилась мягкой и сочной, придерживайтесь во время приготовления нескольких очень простых правил. А если захотите чего-то более жирного - узнайте, как засолить сало в банке сухим способом или горячим.

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Что делать, чтобы при варке говядина была мягкой - как выбрать и подготовить мясо

Выбирайте свежее мясо более светлого красного цвета. Если говядина очень темная, это может свидетельствовать о том, что животное было старое.

Свежесть мяса очень легко определить - на него нужно нажать и, если оно быстро восстановит свою прежнюю форму, то это значит, что продукт свежий.

Выбрали хорошее мясо - это уже половина успеха. Теперь его нужно подготовить правильно - промойте в холодной воде, обрежьте все жилы, лишний жир и пленки. Говядину не нужно для варки резать мелкими кусками - если вы это сделаете, то не ждите, что мясо у вас получится сочное. Варите говядину куском, только нужно знать меру - более 2 кг мяса за раз лучше не готовить.

Что делать, чтобы мясо было мягким - секреты приготовления сочной вареной говядины

Берите большую кастрюлю, говядина должна при варке полностью находиться в воде. Самое главное - закипятите несоленую воду и потом в нее положите кусок мяса. Сделайте маленький огонь, снимите пену, закройте кастрюлю крышкой и варите мясо до готовности.

Посолите бульон приблизительно за 10 минут до того, как говядина сварится. Чтобы бульон получился еще более вкусным - с самого начала положите в еще холодную воду очищенный и надрезанный у основания лук и очищенную морковь. В конце приготовления в бульон можно положить измельченный чеснок.

А как же понять, что говядина готова? Все очень просто - проколите кусок мяса ножом. В правильно приготовленную говядину нож очень легко будет входить.

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