Не все хозяйки знают, почему оладьи поднимаются, а потом падают, и как это исправить.

Ароматные, пышные и мягкие оладьи любят абсолютно все, но далеко не у каждой хозяйки получается сохранить их форму. Часто во время жарки оладьи действительно поднимаются, но, остывая, теряют воздушную текстуру. УНИАН расскажет, как сделать "те самые" оладьи не кефире - пышные как пух.

Почему не получаются пышные оладьи

Оладьи на кефире в принципе готовить трудно, именно поэтому часто женщины делают их на дрожжах, ведь это гарантия пышного теста. Однако и вкус такого угощения совсем другой - более плотный, и если хочется помягче, то придется использовать кефир.

Причина, почему оладьи опадают после жарки - неправильная последовательность закладки продуктов. Все дело в том, что основным и самым важным ингредиентом является сода, которая и "поднимает" оладьи. Если добавить ее в кефир, то химическая реакция начнется и закончится быстро, а нам нужно оставить пузырьки воздуха. Для этого опытные кулинары советуют добавлять соду именно в муку, причем, в последний момент сразу перед жаркой - так у вас получится сохранить способность теста подниматься и держать форму даже после остывания.

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Пышные оладьи на кефире - рецепт

УНИАН предлагает бабушкин рецепт, по которому оладьи на кефире всегда получаются мягкими, воздушными и в меру сладкими. Для приготовления нужны:

пол литра кефира любой жирности комнатной температуры;

одно яйцо;

две столовых ложки сахара;

одна чайная ложка соли;

полкилограмма муки;

половина чайной ложки соды;

ванилин или ванильный сахар.

Кефир заранее достать из холодильника или немного подогреть до комнатной температуры. Вылить в миску, добавить к нему яйцо, сахар, соль и ванилин, размешать. Всыпать указанное количество муки, оставив 1 ст.л отдельно. Тщательно перемешать массу, избавляясь от комочков. Разогреть сковороду, смазанную растительным или сливочным маслом.

В отдельной тарелке смешать 1 ст.л муки с содой, добавить в тесто, быстро перемешать и начинать жарить оладьи до готовности. Готовые оладьи на кефире выкладывать на тарелку, застеленную бумажным полотенцем, чтобы убрать лишний жир. Подавать к столу с джемом, сметаной или медом.

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