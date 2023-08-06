Как лучше спать, с открытым окном или закрытым - что по этому поводу говорят врачи и народные приметы.

Многие открывают окно на ночь, особенно в жаркую пору, другие же делают наоборот - все закупоривают и приводят свои аргументы. Мы решили разобраться, что полезнее для здоровья, нужно ли спать летом с открытым окном и не опасно ли его оставлять на ночь в детской.

Почему полезно спать с открытым окном

Сон при открытом окне - как летом, так и зимой - полезен, говорят врачи. Есть несколько причин, чтобы открыть окно на ночь:

свежий воздух помогает расслабиться;

становится легче дышать;

человек быстрее засыпает;

сон - более крепкий, соответственно, человек на утро - бодрый и полон сил.

Кроме этого, открытое на ночь окно помогает победить даже бессонницу.

Видео дня

Летом окно стоит открыть ночью, если в доме душно и жарко - чтобы впустить немного ночной прохлады. Зимой тоже можно оставлять окна открытыми, но при этом нужно следить за температурой в комнате (оптимальная t - от 17 до 25°С).

Можно ли заболеть, если спать с открытым окном летом

Некоторые люди закрывают окна на ночь даже летом, опасаясь простудиться. Но если кровать стоит в правильном месте, то вы не заболеете. Главное правило - она должна быть расположена там, где нет сквозняков. Тогда ее можно поставить даже возле окна, но лучше - подальше от двери.

Дело в том, что именно пребывание на сквозняке (а ночью это получается где-то 6-8 часов) способствует переохлаждению организма и замедляет работу имунной системы. Если в этот момент организм поймает какой-то вирус, то человек может заболеть.

Можно ли спать с открытым окном ребенку

У известного педиатра Евгения Комаровского ответ на этот вопрос один - "да". В комнате, где спит ребенок, не должно быть душно и жарко. Поэтому нужно следить за температурой и влажностью воздуха в детской ( t - 18-20°C, влажность - 50-70%). Но опять-таки, отмечает врач - если открываете окно, то важно, чтобы кровать ребенка не находилась под прямым потоком воздуха.

Почему нельзя спать с открытым окном - примета и реальные причины

Есть несколько причин, по которым окно лучше закрывать на ночь.

Во-первых, врачи не советуют спать при открытом окне, если оно выходит на шумную улицу. Дело в том, что городской шум вызывает у человека стресс, а у спящего - тем более, так как мозг во время сна очень восприимчив к шуму. В свою очередь стресс провоцирует выработку гормона кортизола, который может стать причиной высокого давления. Поэтому если городской шум мешает вам спать, то даже летом окна ночью лучше закрывать - но перед сном обязательно проветрить комнату.

Вторая причина, по которой не стоит спать с открытым окном, более прозаична. Если на календаре зима и на улице жесткий минус или метель, то это причина закрыть окно.

Существует примета, что нельзя спать при открытом окне, если на спящего падает лунный свет. Особенно это опасно в момент полнолуния, когда энергия Луны очень сильная. Считается, что она забирает у человека силы и здоровье.На самом деле сон под Луной вызывает тревожность и беспокойство, могут сниться кошмары, человек может часто просыпаться, а на утро чувствовать себя разбитым и уставшим.

Также по народным поверьям, окно на ночь нужно закрывать, так как ночью просыпается нечисть и может проникнуть в дом. В это, конечно, можно не верить, но тем, кто живет в частных домах или на первом этаже, лучше прислушаться и оставлять на ночь открытыми только форточку или же окно на проветривание. Так вы будете уверены, что никакая нечисть в человеческом обличье к вам не проникнет.

Ранее мы рассказывали, нужно ли выворачивать вещи при стирке на самом деле.

Вас также могут заинтересовать новости: