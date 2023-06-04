Рассказываем, почему оладьи не жарятся, не поднимаются или не пропекаются внутри.

Пышные оладьи умеют готовить далеко не все - иногда кажется, что такая магия доступна только нашим бабушкам. Однако это ошибочное мнение - научиться жарить вкусные оладьи можно, если учитывать маленькую хитрость. О том, почему оладьи на дрожжах не пышные и как это исправить - читайте в материале.

Раскрыт секрет, почему оладьи не поднимаются при жарке

Вне зависимости от того, на какой основе вы собрались готовить такое блюдо, важно соблюдать технологию и добавлять нужные ингредиенты. Кроме того, строго следовать рекомендациям:

после замеса тесто нужно накрывать полотенцем и давать ему "отдохнуть" 20-30 минут;

всегда добавлять дрожжи или соду;

использовать только теплые продукты (заранее достать все из холодильника);

готовить оладьи на кефире, простокваше или скисшем молоке.

Такие простые советы помогут вам не выяснять, почему оладьи на молоке не пышные, даже если продукт скис, или вместо него был использован кефир. Соду и дрожжи всегда нужно класть по рецепту, иначе пышных оладий вы не получите.

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ВАЖНО: гасить соду уксусом нужно, только если в рецепте нет кисломолочных ингредиентов, если они присутствуют, то всыпайте соду в ее естественном виде.

Почему оладьи не пропекаются внутри - главная причина

Чаще всего, оладьи остаются сырыми внутри из-за слишком "тяжелого" теста. Оно может получиться, если вы использовали слишком много яиц - они придают замесу "резиновую" структуру. Также тесто не должно быть крутым, как на пироги - такое точно не пропечется на сковороде.

Помните, что для жарки оладий нужно брать отдельную сковороду и больше ничего на ней не готовить, а также ее не мыть - лишь протирать салфеткой от лишнего жира. Разогревать сковороду нужно обязательно - на холодной поверхности тесто прилипнет и не прожарится внутри.

Выкладывая тесто на сковороду ложкой, оставляйте 5-6 см между оладьями - если им будет тесно, они начнут цепляться друг за друга не поднимутся. Жарьте по 3-5 минут с каждой стороны, а когда перевернете, накрывайте сухой крышкой - так вы создадите тесту необходимую температуру и оладьи быстро дойдут до нужной стадии готовности.

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