Эти вредители беспощадно поедают страницы.

Как ни удивительно, книжные черви действительно существуют. Эти жуткие ползучие существа обитают на полках и активно уничтожают ваши романы.

Книги могут атаковать сразу несколько видов насекомых - чешуйницы, жуки, термиты, книжные вши и черви.

Поэтому сложно дать односложный ответ касательно того, как выглядят книжные черви, которые поразили ваши полки - это могут быть как черви, так и другие насекомые. Ранее мы рассказывали, как избавиться от муравьев в доме и квартире.

Видео дня

Как избавиться от книжных червей

Видео с ними завирусились в соцсетях. На них можно четко увидеть, что книжные черви - насекомые, которые уничтожают страницы и оставляют за собой настоящие туннели.

Способ определить, что вас посетили эти вредители, очень простой. Если вы заметите между страницами живых насекомых, а также дырки в бумаге, то это - они. Внешний вид уже не столь важен, поскольку очень много насекомых не отказалось бы полакомиться книжными страницами.

Стоит отметить, что это не какая-то новая проблема. О книжных червях известно с тех пор, как люди начали писать на бумаге. Они способны прогрызать в книгах ровные туннели, а также могут превратить страницу в своеобразное кружево. Без внимания не остаются даже корешки.

Эксперты Artifact Services поделились рекомендациями, как бороться с этой напастью.

Важно не хранить книги на полу, даже если они находятся в коробках. Это делает их доступными для вредителей.

Вместо этого - сложите их в шкаф. Так вы добьетесь сразу нескольких важных целей:

обеспечите хорошую циркуляцию воздуха;

будете зрительно контролировать состояние книг;

предотвратите отсыревание бумаги.

Последнее особенно важно, ведь сырость вызывает образование плесени, которая привлекает вредителей и способствует ухудшению качества книг. Обязательно следите за чистотой шкафа и регулярно протирайте на нем пыль.

Если книга уже заражена, то есть несколько вариантов, как ее спасти. Самый простой - это обернуть книгу пленкой и убрать в морозильник. Несколько циклов заморозки и разморозки точно убьют насекомых.

Также можно поместить книгу в герметичную упаковку. Без кислорода вредители задохнутся.

Крайним вариантом будет применение пестицидов. Их стоит использовать очень осторожно, ведь при близком контакте эта химия может оставить пятна на книге или вовсе повредить ее.

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