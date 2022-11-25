Этот цветок, согласно приметам, несет негативную энергетику и плохо влияет на личную жизнь.

Многие женщины любят выращивать фиалки (сенполии) у себя дома. Красивое цветение, буйство цвета и нежные листья - такое растение кажется отличным вариантом для декорирования квартир. Однако не все знают, что означает цветок фиалка в доме. Оказывается, что фиалка - цветок одиноких женщин.

В этой статье вы узнаете, что происходит в домах, где есть сенполии, как фиалка влияет на личную жизнь и есть ли польза в выращивании такого цветка. Оказывается, держать фиалки в доме - плохая примета.

Почему не стоит выращивать фиалки

Согласно поверьям, фиалки могут приносить одиночество. Женщинам, которые хотят найти мужа, не стоит выращивать эти цветки. Они могут отпугнуть избранника и привести к ссорам.

Видео дня

Помимо этого, фиалки якобы даже могут помочь недругам навести на вас порчу. Именно поэтому нельзя брать сенполии у незнакомцев, особенно у женщин. Отдавая вам фиалку, недоброжелательница может передать вместе с ней "обет безбрачия".

Что делать, если в доме уже есть фиалка

Не спешите выбрасывать цветок, если он уже есть в вашем доме. Вам просто нужно знать, где должны стоять фиалки в квартире. Так, не стоит оставлять цветки в спальне, там они могут негативно повлиять на личную жизнь.

Выращивайте фиалки на кухне или в зале. Во-первых, там больше света, а сенполии нуждаются в хорошем освещении. А во-вторых, днем фиалки, согласно приметам, не представляют никакой опасности.

Позитивное влияние фиалок

И если уже понятно, что фиалки в доме - к одиночеству, если их ставить в спальне, то для многих остается загадкой, чем же этот цветок может быть полезен. Фиалки в доме, по фен-шуй, приносят богатство и борются с ссорами. Поставьте сенполию на светлое окно в кухне, и вы заметите, что дом наполнится уютом, а ваши домочадцы станут улыбчивее. Так что если вы все-таки очарованы красотой фиалок, но боитесь примет, выберите для них нейтральное место и любуйтесь нежным цветением без вреда для личной жизни.

Напомним, ранее УНИАН уже рассказывал, какие цветы нельзя держать дома. Оказывается, существует 15 неоднозначных растений, которые могут приносить как счастье, так и беду.

Вас также могут заинтересовать новости: