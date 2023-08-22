Клещи бывают переносчиками серьезных заболеваний, которые могут стоить не только здоровья, но и жизни.

От клещей в теплое время года никто не застрахован, и они не так безобидны, как кажутся. Чем опасен укус клеща, что нужно сделать сразу после укуса, а также какие могут быть последствия заражения - рассказываем в материале.

Где живут клещи

В природе есть сотни видов клещей, но для человека опасны только два - иксодовые (Ixodidae) и аргасовые (Argasidae). Именно они могут переносить болезни, последствия которых бывают очень плачевны.

Живут клещи в основном в лиственных и смешанных лесах и любят территории с плотным слоем растительности - например, густую траву, поэтому их можно встретить и в парке и на городском газоне. Бурную "деятельность" эти насекомые проявляют в мае-июне, но остаются активными, пока позволяет температура - от +10 до +25С, и погода. Поэтому в некоторых регионах они "бесчинствуют" вплоть до октября.

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Почему клещи кусают людей и животных? Все довольно просто - чтобы выжить. Клещ - это паразит, который питается кровью, она нужна ему для жизни и развития. Чтобы добыть пищу, кровосос, так как он не умеет ни прыгать, ни летать, поджидает жертву, хватается за нее и кусает.

Признаки укуса клеща

Если клещ здоровый (ничем не болен), то его укус будет безвреден и незаметен. У тех, кто склонен к аллергии может появляться покраснение, припухлость, сыпь, в сложных случаях - отек Квинке.

Симптомы после укуса зараженного клеща проявляются у всех людей. Это могут быть:

сыпь по телу;

покраснение и отек в месте укуса;

лихорадка, головная боль и скованность шеи;

тошнота и слабость;

боль в мышцах и суставах, озноб;

увеличение лимфатических узлов.

Слюна у этого паразита имеет анестезирующие свойства, поэтому человек не сразу замечает, если укусил клещ. Обычно его обнаруживают уже после того, как он напился крови и увеличился в размере. У людей-аллергиков реакция на укус проявляется в течение часа. Если клещ был инфицирован, то симптом заболевания появляются через неделю-две, максимум через месяц.

При укусе любого клеща важно обнаружить его и как можно скорее вытащить.

Как вытащить клеща

Удалить клеща можно несколькими способами, но прежде, чем делать это, нужно надеть перчатки (полиэтиленовый пакет) - они обезопасят, если клещ инфицирован. Клеща можно вытащить:

Пинцетом

Обхватите клеща острым концом пинцета как можно ближе к коже и тяните вверх с устойчивым, равномерным давлением. После этого протрите место укуса спиртом или помойте мыльной водой.

Нитью

Смочите нить в спирте или другой дезсредстве, сделайте лассо и затяните петлю у хоботка – максимально близко к коже. Плавными движениями и не перекручивая, потягивайте вверх. Место укуса продезинфицируйте.

Шприцом

Возьмите чистый шприц без иглы и аккуратно срежьте у него верхню часть (где должна быть игла). Постарайтесь делать срез максимально ровным, чтобы он плотно прилегал к коже. Смочите кожу вокруг насекомого, накройте плотно шприцом клеща на теле и потяните поршень вверх - насекомое выйдет под действием вакуума. Место укуса обеззаразьте.

Что не нужно делать, когда вытаскиваете клеща:

перекручивать и дергать тельце - часть клеща останется внутри;

смазывать клеща маслом или бензином - он уйдет глубже под кожу.

Что делать, если вытащили не всего клеща - оставшуюся часть нужно удалить пинцетом с острыми концами или иглой. И то, и другое нужно продезинфицировать и действовать так, как вытаскиваете занозу.

Что делать после укуса клеща

После извлечения кровососа ранку на коже нужно обработать спиртом, йодом, другим антисептиком. Заживать она может неделю. Самого клеща нужно запечатать в пакет и выбросить или смыть в унитаз. В случае, если есть подозрение, что он инфицирован - нести в медлабораторию.

Принимать никаких лекарство самостоятельно нельзя - только по совету врача. Единственное, если появилась аллергическая реакция, то можно принять антигистаминные лекарства. Если место укуса зудит и болит, выпейте обезболивающее, смажьте место укуса успокаивающим кремом. Но если симптомы более серьезные - например, температура, то нужно сразу же обращаться к врачу.

Чем опасен укус клеща

Как уже говорилось, если клещ незаразный, то он человеку не страшен. Но в последнее время участились случаи укуса инфицированными клещами.

Какие инфекции передают клещи:

клещевой энцефалит,

болезнь Лайма (боррелиоз),

эрлихиоз,

коксиеллез,

клещевой возвратный тиф и другие.

Самые распространенные инфекции - клещевой энцефалит и боррелиоз (болезнь Лайма). При чем чаще всего обращаются именно с инфицированием боррелиоза.

Это инфекционная болезнь, которая передается именно клещами. Зачастую она протекает почти бессимптомно, и приобретает хронические формы. Одним из первых симптомов может быть появление красного пятна в месте укуса. Оно может быть просто пятном, оно может расходиться кольцом. То есть середина становится бледная, а по краям это красное кольцо,

- рассказывает врач-терапевт Марина Крапивнер.

Боррелиоз играет роль в развитии таких болезней, как, например, болезнь Альцгеймера - поэтому очень опасен, подчеркивает терапевт.

В этом случае, а также если появилась сыпь круглой или овальной формы вокруг укуса, мышечные и суставные боли, усталость, поднялась температура, нужно сразу же обратиться к врачу.

Кроме того, советует терапевт, через несколько недель после укуса (обычно 2-3 недели) нужно сдать анализы на боррелиоз. Если же они окажутся положительные, то срочно обратиться к инфекционисту, чтобы полноценно пролечиться.

Очень важно вовремя выявить инфицирование и начать своевременное лечение - осложнения, которые дают эти заболевания, могут стоить человеку не только здоровья, но и жизни.

Как уберечься от клещей

Чтобы обезопасить себя от клещей, нужно соблюдать дополнительные меры защиты, посещая леса, парки:

надевать светлую одежду - на ней лучше видно паразитов;

носить головной убор или капюшон, а брюки заправить в носки;

надевать закрытую обувь;

использовать специальные реппеленты, которые наносят на одежду или на тело.

Куда кусают клещи - они выбирают участки с тонкой кожей и высокой температурой. У взрослых людей - это пах и подмышки, у детей - уши, волосистая часть головы и шея. Также любят клещи живот, между лопатками, поясницу, ягодицы.

"Когда вернулись домой с прогулки, - обязательно себя просмотреть. Одежду снять, все посмотреть. Потому что клещ внедряется в кожу не сразу. То есть, он какое-то время может просто ползать по коже и его можно просто снять. И если он еще не укусил, то он и не заразил вас ничем", - говорит Марина Крапивнер.

Ранее мы рассказывали, как обнаружить клещ у кошек и собак и вытащить его.

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