Рассказываем, можно ли стирать постельное белье при 60 градусах или еще ниже.

При неправильной стирке постельное белье быстро изнашивается - линяет, "обрастает" катышками или даже рвется. Для того чтобы ваш комплект служил как можно дольше, узнайте, как стирать постельное белье правильно.

Раскрыт секрет, на каком режиме стирать постельное белье

В первую очередь, вы должны разобраться, из какого материала сделан ваш комплект, чтобы потом не жалеть о его утрате:

сатин - при 60 градусах с порошком и отбеливателем, выворачивать наизнанку и не стирать вместе с синтетикой;

- при 60 градусах с порошком и отбеливателем, выворачивать наизнанку и не стирать вместе с синтетикой; бязь - максимум 60 градусов, без кондиционера и ополаскивателя, выворачивать наизнанку и после стирки не сушить под прямыми солнечными лучами;

- максимум 60 градусов, без кондиционера и ополаскивателя, выворачивать наизнанку и после стирки не сушить под прямыми солнечными лучами; лен - если белый, то 90 градусов, если цветной, то 40-60, выворачивать наизнанку;

- если белый, то 90 градусов, если цветной, то 40-60, выворачивать наизнанку; шелк - максимум 30 градусов, использовать мешок для стирки, не включать режим отжима.

Учитывая вышеописанную информацию, вы поймете, можно ли стирать постельное белье при 90 градусах - да, только если это лен белого цвета. Для других тканей подобная температура будет угрожающе высокой.

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На каком режиме и при какой температуре стирать белье, если оно цветное

Сразу после покупки опытные хозяйки рекомендуют выстирать постельное руками в теплой воде, а все последующие разы очищать его в машинке. Ни в коем случае нельзя стирать белье с другой одеждой, даже если ткань совпадает по цвету.

Если вы не знаете, на каком режиме стирать постельное белье - хлопок, к примеру, переносит максимум 40 градусов, лен - 60, но стандартный рекомендованный режим - это, все-таки, 40 градусов Цельсия. При этом важно понимать, что никаких отбеливающих компонентов в стиральном порошке быть не должно, иначе ткань утратит свой привлекательный цвет и рисунок.

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