Чтобы не переплачивать, автомобилистам нужно знать, при какой скорости самый экономный расход топлива.

Практически все собственники автомобилей с двигателями внутреннего сгорания заботятся о том, чтобы сэкономить на топливе. Этот фактор зависит не только от марки автомобиля. О том, при какой скорости самый экономный расход топлива, - расскажем в материале.

От чего зависит потребление топлива - важно знать

На расход топлива автомобилем имеют влияние множество факторов: качество дорожного покрытия, нагрузки на двигатель, тип и состояние машины, качество используемого бензина или дизеля. При этом нужно быть в курсе, на какой скорости автомобиль потребляет меньше топлива, так как в этом заключается один из главных способов экономии.

На какой скорости меньше всего расход топлива - простой лайфхак

Существует мнение, что чем больше скорость, тем выше расход топлива и наоборот, но это не совсем так. Большое влияние имеет именно темп самой езды, от которого зависит режим работы двигателя. Поэтому нужно понимать, на каких оборотах самый низкий расход топлива.

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Дело в том, что если постоянно тормозить и набирать скорость, как это происходит в городских условиях, то уровень сжигания бензина или дизеля резко увеличивается. На магистральных трассах такого обычно не происходит.

Поэтому меньше топлива вы потратите при условии, если обороты двигателя будут небольшие, а передача высокая. Известно, что оптимальный расход топлива на 100 км для автомобилей с двигателями объемом 1,6 литра составляет около 7 литров. Но на практике получается значительно больше - от 10 до 15 литров. Есть пара методов, чтобы добиться желанного результата:

Сначала надо примерно за 25 секунд разогнаться до 50 км/ч, обороты держать до полторы тысяч, а потом продолжать езду на такой скорости.

После начала движения после того, как скорость достигла 60 км/ч, нужно перейти на высшую передачу. После этого скоростной диапазон можно варьировать +/- 15 км/ч.

Что касается езды вне города, то самая экономичная скорость на трассе составляет до 90 км/ч при оборотах в районе 1300-1500. В таком случае 1,6-литровая машина будет сжигать не больше 7 литров топлива на 100 километров.

Также стоит отметить, что самая экономичная скорость для дизеля отмечается от бензиновой. Тут диапазон оптимально работы двигателя составляет около 100 км/ч (+/- 20).

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