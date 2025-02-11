Советы водителям, как уменьшить расход топлива в дороге / фото ua.depositphotos.com

Практически все собственники автомобилей с двигателями внутреннего сгорания заботятся о том, чтобы сэкономить на топливе. Этот фактор зависит не только от марки автомобиля. О том, при какой скорости самый экономный расход топлива, - расскажем в материале.

От чего зависит потребление топлива - важно знать

На расход топлива автомобилем имеют влияние множество факторов: качество дорожного покрытия, нагрузки на двигатель, тип и состояние машины, качество используемого бензина или дизеля. При этом нужно быть в курсе, на какой скорости автомобиль потребляет меньше топлива, так как в этом заключается один из главных способов экономии.

На какой скорости меньше всего расход топлива - простой лайфхак

Существует мнение, что чем больше скорость, тем выше расход топлива и наоборот, но это не совсем так. Большое влияние имеет именно темп самой езды, от которого зависит режим работы двигателя. Поэтому нужно понимать, на каких оборотах самый низкий расход топлива.

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Дело в том, что если постоянно тормозить и набирать скорость, как это происходит в городских условиях, то уровень сжигания бензина или дизеля резко увеличивается. На магистральных трассах такого обычно не происходит.

График расхода топлива от скорости

Поэтому меньше топлива вы потратите при условии, если обороты двигателя будут небольшие, а передача высокая. Известно, что оптимальный расход топлива на 100 км для автомобилей с двигателями объемом 1,6 литра составляет около 7 литров. Но на практике получается значительно больше - от 10 до 15 литров. Есть пара методов, чтобы добиться желанного результата:

  • Сначала надо примерно за 25 секунд разогнаться до 50 км/ч, обороты держать до полторы тысяч, а потом продолжать езду на такой скорости.
  • После начала движения после того, как скорость достигла 60 км/ч, нужно перейти на высшую передачу. После этого скоростной диапазон можно варьировать +/- 15 км/ч.

Что касается езды вне города, то самая экономичная скорость на трассе составляет до 90 км/ч при оборотах в районе 1300-1500. В таком случае 1,6-литровая машина будет сжигать не больше 7 литров топлива на 100 километров.

Также стоит отметить, что самая экономичная скорость для дизеля отмечается от бензиновой. Тут диапазон оптимально работы двигателя составляет около 100 км/ч (+/- 20).

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