Игрушки очень легко испортить во время стирки, если не следовать определенным правилам.

Мягкие игрушки незаменимы в жизни каждого ребенка и даже взрослого. Они хранят теплые воспоминания, являются друзьями, но время от времени нуждаются в стирке. Наверняка, вы не раз задавались вопросом, как правильно это сделать и можно ли стирать мягкие игрушки в стиральной машине.

Как правильно стирать мягкие игрушки в стиральной машине

Уход за мягкими игрушками - дело непростое. Они часто набиваются пылью, там заводятся пылевые клещи, а если игрушки принадлежат детям, неизбежно появление следов красок или даже еды. Рассказываем, как можно постирать в домашних условиях мягкие игрушки.

Во-первых, стоит отметить, что стирать в машинке можно почти все мягкие игрушки. Главное, чтобы в них не было электроники (постирать говорящего мишку или игрушку с батарейками не выйдет).

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Во-вторых, перед тем, как отправить игрушку в барабан, нужно определиться с температурным режимом. Если вы ищете, как мыть большие мягкие игрушки в стиральной машине, обратите внимание на бирку. Иногда на них указан нужный температурный режим и метод стирки. Помните, что стирать при 60 градусах можно не все игрушки, хотя эта температура была бы оптимальной для более эффективной борьбы с бактериями.

К сожалению, в отличие от одежды, на бирках не всегда указана информация о том, как стирать плюшевые игрушки в стиральной машине. В таком случае рекомендуем ограничиться не сильно горячей водой. Оптимальной будет температура в 30-40 градусов.

Важно: стирать игрушки необходимо только на деликатном режиме. Ни в коем случае не включайте отжим, чтобы игрушка не деформировалась или даже порвалась. Сушить игрушки нужно строго вручную.

Как стирать мягкие игрушки вручную

Для начала, давайте разберемся, что лучше стирать вручную. Стирать руками рекомендуется:

игрушки с электроникой (музыкальные игрушки),

если игрушка разбирается по частям,

если игрушка декорирована мелкими деталями: бусинами, пайетками, блестками и т.д.,

игрушки с длинным ворсом,

игрушки с наполнителем из опилок или ваты,

если на пластиковых деталях игрушки есть краска - во время стирки она "слезет".

Ручная стирка чаще всего проводится с использованием хозяйственного мыла. Если его нет - можете воспользоваться обычным шампунем или гелем для душа. Важно отметить, что порошок в этом деле - не ваш друг. Высока вероятность, что вы не сможете выполоскать игрушку, она пойдет разводами или даже вызовет кожную реакцию.

Большие игрушки тоже лучше стирать вручную. Для этого можно воспользоваться пеной. Если игрушку стирать нельзя в силу ее размеров или других ограничений, ее можно пропылесосить и обработать паром (вам понадобится отпариватель).

Есть также несколько нюансов в том, как стирать игрушки с синтепоном. Лучше отдать предпочтение ручной стирке. Если игрушка большая, советуем вынуть синтепон, распоров ее по шву. Тогда игрушку можно постирать отдельно, а синтепон - к примеру, в застегнутой на замок наволочке. Так он не сваляется в игрушке, и его можно будет легко высушить.

Как сушить мягкие игрушки после стирки

Мягкие игрушки нужно сушить только вручную, а не в машинке. Вот несколько советов, как точно нельзя это делать:

не сушите игрушки на батареях,

не используйте для этого полотенцесушитель,

не оставляйте игрушку под палящим солнцем - она может выгореть.

После стирки важно высушить игрушку правильно, в противном случае она может буквально сгнить изнутри. К тому же, если ее не досушить, сырость внутри игрушки может привести к весьма неприятным последствиям: появлению внутри нее черной плесени, возникновению аллергии или астмы.

Советуем не отжимать игрушку, чтобы ее не испортить. Вместо этого закутайте ее в полотенце, периодически его меняя, пока большая часть влаги не впитается. После этого придайте игрушке форму. Сушить ее стоит либо поставив в хорошо проветриваемом месте, либо на горизонтальной сушилке.

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