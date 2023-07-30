В тридцатиградусную летнюю жару процесс очистки вещей каждая хозяйка проводит несколько раз в неделю, так как одежда загрязняется быстрее обычного. Однако, далеко не все делают это правильно - не знают, нужно ли при стирке выворачивать вещи наизнанку, или можно обойтись без этого. УНИАН готов расставить точки в этом вопросе.
Нужно выворачивать вещи перед стиркой или нет - точный ответ
Мнения хозяюшек о том, нужно ли выворачивать детские вещи при стирке, и можно ли проигнорировать это правило, когда дело касается одежды взрослых, расходятся. Одни считают, что в этом действии нет обязательного аспекта, а другие стирают только лицевой стороной вовнутрь.
На самом деле, причин, почему нужно выворачивать вещи при стирке, целых три:
- увеличивается долговечность ткани;
- не теряется цвет;
- уменьшаются риски деформации декора на вещах;
- шансы образования катышек сводятся к нулю;
- отсутствует возможность выцветания принта.
Проще говоря, такой метод позволит вам продлить срок службы вещей и поможет сохранить их первоначальный вид на долгое время. Хозяйки, которые игнорируют совет, вынуждены постоянно приводить в порядок одежду, а то и чаще покупать новую - прежнюю остается только пустить на тряпки.
Как правильно стирать вещи - выворачивать или нет, какой режим выбрать
Несмотря на аргументированное объяснение, каждая хозяйка сама решает, нужно ли выворачивать вещи при стирке в ее конкретном случае, или нет. Для тех, кто все-таки решит прислушаться, даем инструкцию:
- рассортируйте одежду по цвету и типу ткани;
- выверните каждую вещь наизнанку;
- сложите в барабан стиральной машины;
- закройте дверцу, налейте в соответствующие отсеки жидкий гель и кондиционер;
- выберите режим, который подходит для ваших вещей;
- запустите стирку.
После того, как одежда постирается, достаньте ее из барабана, встряхните и, не выворачивая обратно, повесьте сушиться. Хитрый лайфхак, о котором мы вам рассказали, позволит даже не пользоваться утюгом после сушки - мятой окажется только внутренняя сторона, а лицевая будет разглаженной.