Рассказываем, почему нужно выворачивать вещи при стирке на самом деле.

В тридцатиградусную летнюю жару процесс очистки вещей каждая хозяйка проводит несколько раз в неделю, так как одежда загрязняется быстрее обычного. Однако, далеко не все делают это правильно - не знают, нужно ли при стирке выворачивать вещи наизнанку, или можно обойтись без этого. УНИАН готов расставить точки в этом вопросе.

Нужно выворачивать вещи перед стиркой или нет - точный ответ

Мнения хозяюшек о том, нужно ли выворачивать детские вещи при стирке, и можно ли проигнорировать это правило, когда дело касается одежды взрослых, расходятся. Одни считают, что в этом действии нет обязательного аспекта, а другие стирают только лицевой стороной вовнутрь.

На самом деле, причин, почему нужно выворачивать вещи при стирке, целых три:

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увеличивается долговечность ткани;

не теряется цвет;

уменьшаются риски деформации декора на вещах;

шансы образования катышек сводятся к нулю;

отсутствует возможность выцветания принта.

Проще говоря, такой метод позволит вам продлить срок службы вещей и поможет сохранить их первоначальный вид на долгое время. Хозяйки, которые игнорируют совет, вынуждены постоянно приводить в порядок одежду, а то и чаще покупать новую - прежнюю остается только пустить на тряпки.

Как правильно стирать вещи - выворачивать или нет, какой режим выбрать

Несмотря на аргументированное объяснение, каждая хозяйка сама решает, нужно ли выворачивать вещи при стирке в ее конкретном случае, или нет. Для тех, кто все-таки решит прислушаться, даем инструкцию:

рассортируйте одежду по цвету и типу ткани;

выверните каждую вещь наизнанку;

сложите в барабан стиральной машины;

закройте дверцу, налейте в соответствующие отсеки жидкий гель и кондиционер;

выберите режим, который подходит для ваших вещей;

запустите стирку.

После того, как одежда постирается, достаньте ее из барабана, встряхните и, не выворачивая обратно, повесьте сушиться. Хитрый лайфхак, о котором мы вам рассказали, позволит даже не пользоваться утюгом после сушки - мятой окажется только внутренняя сторона, а лицевая будет разглаженной.

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