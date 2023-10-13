Что будет, если съесть переваренные яйца - врачи дали неожиданный ответ.

Случай традиционный: поставили варить яйца, и забыли о них. Яйца, конечно, же переварились - об этом говорит желток с зеленовато-синюшным налетом. Ну и что - решает большинство, и отправляет яйца в оливье. Оказывается, что есть переваренные яйца опасно. Что будет, если переварить яйца - рассказываем в материале.

Можно ли варить яйца дольше 15 минут

По мнению экспертов, не стоит есть яйца, которые варились больше 10 минут. И объясняют, что будет, если переварить яйца.

Дело в том, что во время тепловой обработки яиц выделяется сероводород. Это - токсичный газ и он может проникнуть в белок. Внешне он выглядит как зеленоватый налет на желтке. При усиленном нагревании - то есть, когда яйца варятся слишком долго - он проникает вглубь продукта. При чем, чем больше варишь яйца - тем больше токсинов образуется в зеленоватом желтке.

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Эти токсины могут вызвать отравление и даже удушье у некоторых людей. Поэтому есть переваренные яйца крайне нежелательно, хотя на сегодня отравление переваренными яйцами не стало причиной ни одного случая смерти - по крайней мере официально.

Что делать, если яйца варились 40 минут

Рядовая ситуация: переварила яйца - что делать? Как бы прискорбно это не звучало (ведь яйца ныне все дороже и дороже), но исправить ситуацию с переваренными яйцами, увы, не получится. То есть, придется выбрасывать. Скорее всего, так поступают не все, но с врачами не поспоришь да и здоровье дороже.

Сколько максимум можно варить яйца

Яйца нужно варить не дольше 10 минут с момента закипания. Коасть их нужно в холодну воду, а после того, как она закипит, засечь время:

5 минут - для яиц всмятку;

8 минут - для твердых яиц;

9-10 минут - для яиц вкрутую.

Чтобы не переваривать яйца, советуем ставить таймер и сразу же после варки опускать их в холодную воду.

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