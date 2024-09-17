Многие люди хранят водку в морозильной камере, но это не всегда лучшее решение.

Водка - довольно популярный в народе напиток. И многие люди на вопрос, где хранить водку, ответят: в морозильной камере. Главный аргумент в пользу такого варианта - напиток всегда будет холодным. Но можно ли хранить водку в морозилке? УНИАН разобрался во всех нюансах.

Можно ли хранить водку в холодильнике и морозилке

Холодильник - оптимальное место для хранения этого напитка. Важно понимать, при какой температуре хранить водку - в холодильной камере она обычно составляет около +4 - +6 градусов. Это идеальное значение, поскольку напиток будет холодный, но останется мягким и не потеряет вкусовых качеств.

Что касается морозильной камеры, то здесь есть ряд важных нюансов. Мы уже выяснили, при какой температуре можно хранить водку, чтобы вкус не менялся. Далее разберемся, почему бутылку можно держать в морозилке:

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Содержимое не замерзнет. Спирт в напитке снижает температуру замерзания, поэтому даже при минусовых температурах она будет в жидком состоянии.

Спирт в напитке снижает температуру замерзания, поэтому даже при минусовых температурах она будет в жидком состоянии. Вкус . Многие люди отдают предпочтение водке из морозилки из-за мягкости напитка.

. Многие люди отдают предпочтение водке из морозилки из-за мягкости напитка. Напиток всегда готов к употреблению. Вы сможете достать его к столу, не переживая об охлаждении.

Теперь поговорим о том, почему хранение бутылки в морозилке может быть не очень хорошим решением. Во-первых, не рекомендуется держать при минусовой температуре качественные сорта водки. Во-вторых, если вы пьете водку с добавками, при длительном хранении в морозильной камере напиток может изменить свою текстуру и вкус.

Сколько можно хранить водку после открытия - важные нюансы

С температурой разобрались. А что же со временем хранения? Считается, что открытая водка может храниться даже несколько лет. Однако производители этого мнения не придерживаются. Одна из компаний рекомендует держать бутылку в вертикальном положении в прохладном темном месте. Лучше - в холодильнике. Выпить ее стоит в течение нескольких месяцев.

С водкой, содержащей дополнительные ароматизаторы, дела обстоят несколько иначе. Из-за дополнительных ингредиентов срок годности напитка немного сокращается. Лучше всего наслаждаться ним в течение 6 месяцев после открытия. Если же вы сами делаете водку, срок хранения будет еще короче.

Кстати, для тех, кто готовит этот напиток самостоятельно, расскажем, можно ли хранить водку в пластиковой бутылке. Хотя это и допустимый вариант, но есть несколько причин, почему этого делать не стоит. Во-первых, есть риск возникновения химической реакции между спиртом и пластиком. Это может повлиять не только на вкус напитка, но и на его безопасность.

Помимо этого, пластиковые бутылки менее герметичны, чем стеклянные. Из-за этого спирт может медленно испаряться, а при контакте с воздухом водка будет окисляться.

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