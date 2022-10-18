Каждая хозяйка рано или поздно сталкивается с тем, что вытяжку нужно приводить в порядок. Правда, далеко не все знают, как отмыть жир и чем отмыть копоть на вытяжке.

Рано или поздно любая хозяйка сталкивается с необходимостью привести свою вытяжку в порядок. Однако отмыть жир и копоть - задача со звездочкой и далеко не у всех получается справиться с ней быстро и без особых усилий.

Как почистить вытяжку за 5 минут

Самый простой и эффективный способ чистки вытяжки - использование специальных средств, предназначенных для удаления жира. Если таковых у вас нет под рукой, можно использовать обычную соду, уксус или мыльный раствор. Ни в коем случае не используйте растворитель и не пытайтесь снять слой жира и копоти при помощи ножа или металлической губки.

Учтите, что быстро очистить вытяжку можно только в одном случае - если вы держите ее в чистоте. Если же вы вспоминаете о вытяжке только тогда, когда она перестает нормально работать - вам придется запастись перчатками, моющими средствами, губками и терпением.

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Как легко отмыть вытяжку от жира

Самый простой и быстрый способ убрать жир - использовать кислоту. На кухне чаще всего можно найти уксусную и лимонную кислоту. Для мытья вытяжки прекрасно подходят оба варианта. Нанесите кислоту на загрязненную жиром поверхность и оставьте на 20-30 минут. Если загрязнения слишком сильные - повторите процедуру либо добавьте еще и специальное моющее средство для удаления жира.

Чем отмыть копоть на вытяжке

Копоть на вытяжке можно отмыть раствором хозяйственного мыла. Для этого натрите мыло на терке, залейте водой и оставьте до растворения мыла. Также копоть можно отмыть при помощи обычной пищевой соды.

Что делать, если вытяжка не тянет

Вытяжка может плохо тянуть по двум причинам: либо забились каналы вытяжной вентиляции, либо вытяжку неправильно установили. Проблема в том, что в высотном многоквартирном доме прочистить вентиляционный канал самостоятельно невозможно. Поэтому, если вы заметили, что ваша вытяжка перестала тянуть - не спешите выбрасывать ее и покупать новую. Возможно, имеет смысл вызвать мастера для прочистки вентиляционного канала.

Как почистить вытяжку внутри

Снимите фильтры. Положите их на противень и залейте моющим средством. В зависимости от степени загрязнения они могут находиться в моющем растворе от 20 минут до нескольких часов. В это время протрите внутреннюю часть вытяжки влажной губкой и нанесите на внутреннюю поверхность вытяжки моющее средство, предназначенное для удаления жира. Также для мытья внутренней части вытяжки можно использовать лимонную кислоту, соду или уксус.

Как почистить мотор вытяжки от жира

Выключите вытяжку из розетки. Снимите фильтр. Открутите крепежные элементы блока электродвигателя. Теперь можно вынуть вентилятор с электромотором. Протрите крыльчатку влажной губкой, нанесите на нее моющее средство и оставьте на час, после чего протрите влажной губкой все загрязненные места.

Как почистить вытяжку над плитой

Если вы не хотите отмывать еще и плиту, учтите, что при чистке с вытяжки будут падать на плиту кусочки жира, копоти, а также будет капать моющее средство. Поэтому, накройте плиту крышкой (если модель вашей плиты с крышкой). Также плиту можно накрыть пленкой или старыми полотенцами.

Как почистить вытяжку лимонной кислотой

Вытяжку можно очистить как лимонной кислотой, так и свежим лимоном. Если вы решили использовать обычный лимон - просто обильно натрите лимоном все загрязненные места. Через 20-30 минут промойте вытяжку с использованием моющих средств.

Если же у вас лимонная кислота - протрите вытяжку влажной губкой и обильно посыпьте кислотой наиболее загрязненные места. Через 20 минут протрите вытяжку чистой влажной губкой.

Как почистить вытяжку содой и уксусом

Смочите губку в 9%-ом растворе уксуса, тщательно протрите все грязные места. Если фильтр очень загрязнен, его лучше снять, поместить в миску или противен и залить уксусом на 20-30 минут. Через 30 минут смойте уксус, и при помощи щетки очистите все загрязненные места.

Однако учтите, что с серьезными загрязнениями уксус может не справиться. Если случай запущенный, лучше использовать соду. Протрите влажной губкой вытяжку и фильтр и обильно нанесите на поверхность пищевую соду. Оставьте на 30-40 минут, после чего смойте все загрязнения.

Как почистить сетку вытяжки

Чтобы очистить сетку вытяжки ее лучше снять. Самый простой и удобный вариант - использовать противень, в котором можно оставить сетку отмокать в моющем средстве. Не используйте для мытья сетки металлические щетки. Лучше пользоваться жесткой губкой или старой зубной щеткой.