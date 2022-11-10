Почему взрываются банки с огурцами и как этого избежать, а также куда деть испорченную консервацию - узнайте в материале УНИАН.

Летом и осенью многие хозяйки консервируют огурцы, но спустя время оказывается, что с любовью закатанные банки внутри помутнели, а потом вовсе - вздулись и взорвались. УНИАН расскажет, почему так происходит, можно ли употреблять такие огурцы в пищу и что делать, чтобы огурцы не взрывались.

Ранее мы говорили о том, что делать, если образовалась белая плесень в консервации на варенье.

Почему мутнеют огурцы и что делать - причины и советы

Причин, по которым в банках с огурцами появляется мутный белый осадок, существует несколько:

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плохо вымытые банки и плохая их стерилизация;

недостаточно простерилизованные крышки;

неправильная закатка банок;

испорченные овощи;

отсутствие специй и консервантов или их малое количество;

сколы и трещины на горлышках банок;

использование йодированной соли в процессе консервации.

Также помутнеть консервация может, если вы закатывали салатные виды огурцов или неправильно хранили заготовки. Оставлять их при комнатной температуре после закатки можно не дольше, чем на 2-3 дня - потом нужно спускать в погреб или кладовую.

На вопрос о том, как спасти огурцы, которые помутнели, отвечаем - сначала просто подождите. Вариантов исхода ситуации будет всего два - или банка "взорвется", или рассол посветлеет, а огурцы продолжат мариноваться.

Взорвались огурцы - что делать, куда использовать

Если после того, как вы выждали определенное количество времени, банка все-таки "взорвалась", мы подсказываем, как выйти из ситуации и выясняем, можно ли переделать маринованные огурцы. Вам необходимо:

вскрыть банку;

вылить из нее рассол;

залить огурцы кипятком и оставить на 5 минут.

Затем нужно слить эту жидкость в кастрюлю и приготовить новый рассол, увеличив количество уксуса по сравнению с предыдущим рецептом, который вы использовали. Потом залить рассолом огурцы, подождать 5-10 минут и закатать их.

Также есть проверенный способ, как реанимировать соленые огурцы - он слегка отличается от предыдущего. В этом случае вы должны:

слить рассол, прокипятить его;

залить огурцы, оставить на 5 минут;

снова слить и прокипятить;

слегка остудить, залить огурцы и закатать крышками.

Если вы не хотите заниматься такой процедурой, но вам важно понимать, что делать, если огурцы помутнели, но не вздулись и можно ли есть взорвавшиеся огурцы, то будьте спокойны - они отлично подойдут для приготовления рассольника, солянки или других подобных первых блюд.

Ранее мы говорили о том, как приготовить рассольник для всей семьи и предлагали рецепт солянки классической и другие, не менее вкусные, варианты приготовления такого супа.

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