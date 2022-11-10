Летом и осенью многие хозяйки консервируют огурцы, но спустя время оказывается, что с любовью закатанные банки внутри помутнели, а потом вовсе - вздулись и взорвались. УНИАН расскажет, почему так происходит, можно ли употреблять такие огурцы в пищу и что делать, чтобы огурцы не взрывались.
Ранее мы говорили о том, что делать, если образовалась белая плесень в консервации на варенье.
Почему мутнеют огурцы и что делать - причины и советы
Причин, по которым в банках с огурцами появляется мутный белый осадок, существует несколько:
- плохо вымытые банки и плохая их стерилизация;
- недостаточно простерилизованные крышки;
- неправильная закатка банок;
- испорченные овощи;
- отсутствие специй и консервантов или их малое количество;
- сколы и трещины на горлышках банок;
- использование йодированной соли в процессе консервации.
Также помутнеть консервация может, если вы закатывали салатные виды огурцов или неправильно хранили заготовки. Оставлять их при комнатной температуре после закатки можно не дольше, чем на 2-3 дня - потом нужно спускать в погреб или кладовую.
На вопрос о том, как спасти огурцы, которые помутнели, отвечаем - сначала просто подождите. Вариантов исхода ситуации будет всего два - или банка "взорвется", или рассол посветлеет, а огурцы продолжат мариноваться.
Взорвались огурцы - что делать, куда использовать
Если после того, как вы выждали определенное количество времени, банка все-таки "взорвалась", мы подсказываем, как выйти из ситуации и выясняем, можно ли переделать маринованные огурцы. Вам необходимо:
- вскрыть банку;
- вылить из нее рассол;
- залить огурцы кипятком и оставить на 5 минут.
Затем нужно слить эту жидкость в кастрюлю и приготовить новый рассол, увеличив количество уксуса по сравнению с предыдущим рецептом, который вы использовали. Потом залить рассолом огурцы, подождать 5-10 минут и закатать их.
Также есть проверенный способ, как реанимировать соленые огурцы - он слегка отличается от предыдущего. В этом случае вы должны:
- слить рассол, прокипятить его;
- залить огурцы, оставить на 5 минут;
- снова слить и прокипятить;
- слегка остудить, залить огурцы и закатать крышками.
Если вы не хотите заниматься такой процедурой, но вам важно понимать, что делать, если огурцы помутнели, но не вздулись и можно ли есть взорвавшиеся огурцы, то будьте спокойны - они отлично подойдут для приготовления рассольника, солянки или других подобных первых блюд.
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