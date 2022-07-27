Почему нельзя размораживать мясо в воде и что будет с организмом, если попробовать сырое тесто - узнайте в материале УНИАН.

Домашние блюда - серьезный конкурент любой ресторанной стряпни, ведь все, что приготовлено с любовью, гораздо вкуснее "конвейерной" продукции. Наши мамы и бабушки годами приобретали свои кулинарные привычки, передавая их из поколения в поколение.

УНИАН расскажет, какие лайфхаки с едой в домашних условиях приносят больше вреда, чем пользы, и от чего вам лучше отказаться уже сейчас.

Ранее мы говорили о том, почему нельзя сливать воду с макарон.

Почему нельзя размораживать мясо в воде

Всем известно, что замороженное мясо должно храниться при температуре -18ºC. Любые цифры со знаком "+" - это уже риск, так как при таких условиях болезнетворные бактерии в мясной продукции размножаются очень быстро. Именно поэтому размораживать мясо при комнатной температуре категорически нельзя. Если вы не знаете, как правильно и быстро разморозить мясо, то микроволновка или холодильник - оптимальные варианты.

Почему мясо нельзя мыть

Весьма распространенная привычка - мыть кусок мяса перед началом готовки. С одной стороны, это естественно - вы таким образом очищаете кусок от лишних бактерий и загрязнений. С другой стороны - микроорганизмы с телятины, свинины, баранины и говядины могут "перебежать" на кухонные поверхности, тарелки, ножи и даже продукты. Если вы считаете, что мясо нужно мыть обязательно - подержите его 1-2 минуты в глубокой миске с ледяной водой, не разбрызгивая ее вокруг себя.

Почему нельзя ставить горячее блюдо в холодильник

Такой запрет впитан буквально с молоком матери - горячие блюда в холодильнике приводят не только к поломке самой техники, но и к порче всех продуктов, лежащих рядом. Это верно, но есть нюанс - при комнатной температуре бактерии размножаются молниеносно, а ваше блюдо станет для них отличной средой.

Обжигающе-горячую еду действительно ставить в холодильник нельзя, поэтому стоит подождать, пока оно слегка остынет, а потом убирать. Помните о том, что вне холодильника еда может безопасно храниться максимум 1-2 часа.

Почему нельзя есть сырое тесто

Многие хозяйки пробуют сырое тесто, чтобы понять, достаточно ли они положили тех или иных ингредиентов. Кажется, что с маленького кусочка ничего не будет, но это ошибочное мнение. В тесто добавлены сырые яйца, которые могут быть заражены сальмонеллой. А даже если вы не использовали яйца для выпечки, то сырое тесто все равно опасно - в нем часто присутствует кишечная палочка. Так что, подобную продукцию без термической обработки употреблять в любом случае нельзя.

Можно ли оставить рыбу в маринаде на ночь

Если вы решили приготовить себе восхитительный ужин и поставили мариноваться рыбу, не забудьте отправить ее в холодильник. Ситуация та же, что и с мясом - при комнатной температуре шанс размножения болезнетворных бактерий очень велик. Кроме того, в самой рыбе могут присутствовать те или иные нежелательные микроорганизмы, поэтому не испытывайте судьбу - не оставляйте рыбу на кухне.

Почему мед при нагревании превращается в яд

Существует мнение, что при нагревании из меда выделяются различные канцерогенные вещества, которые опасны для человека. У такой теории есть свои поклонники и противники, но суть ясна - для собственной безопасности лучше не экспериментировать. Кипятить мед или нагревать его слишком сильно явно не стоит, слегка подогреть для чая или выпечки - вполне допустимо.

Почему нужно солить в конце и высоко

Профессиональные повара утверждают, что солить еду нужно только в конце, иначе во время готовки она испарится. Этой привычки нет у старшего поколения - добавление специй происходит хаотично и по наитию. Если вы не хотите получить блюдо со странным вкусом - солите его в конце.

Кроме того, держать солонку или бросать щепотку соли нужно как можно выше. Секрет в том, что чем выше изначальная точка положения специи по отношению к блюду, тем лучше она распределяется по его поверхности. Таким образом, у вас больше шансов соблюсти нужные пропорции и меньше шансов пересолить ужин.

Почему масло надо лить на горячую сковороду

Еще одна досадная привычка - спешить с процессом готовки и наливать масло на теплую сковороду. Особенно это касается ситуации, когда вы жарите лук. Суть в том, что на недостаточно разогретой сковороде овощ не успевает "схватиться" и сразу обрасти корочкой, он будет пребывать в состоянии томления. Это скажется и на вкусовых качествах, и на калорийности. В общем, запомните - прежде, чем наливать масло, как следует разогрейте сковороду.

Почему мясо сереет и почему вымыть его - плохая идея

Мясо, которое долго лежало в холодильнике на тарелке, скорее всего, заветрилось и обрело серо-желтый оттенок. Так бывает, если не соблюдать правила или сроки хранения продуктов в холодильнике. В таком случае многие хозяйки просто промывают мясо под проточной водой, а это неверно - от налета и запаха избавиться не получится.

Вам нужно взять кусок мяса и острым ножом соскоблить верхнюю часть - ту, где появился непривлекательный цвет. Только потом мясо можно промыть под водой и обсушить полотенцем. Естественно, в случае испорченного куска такой вариант не подойдет, но если мясо просто залежалось - спасет положение.

Зачем вымешивать фарш и почему руками - нельзя

Некоторые хозяйки в попытках тщательно вымешать фарш, распускают руки. В зависимости от рецепта, в емкость с фаршем отправляются яйца, специи, булочки, молоко, или ничего из этого, а что-нибудь другое. Затем выверенным движением хозяйка превращает и без того измельченное мясо в разноцветную массу, заботливо посыпанную перчиком. Это давнишняя привычка, но не значит, что правильная.

Все дело в том, что при таком подходе фарш становится жестким, теряет свою воздушную текстуру и приятный естественный аромат. Если не хотите себе такой ситуации, перемешивайте фарш ложкой или специальной лопаткой. Формируя котлеты, не сжимайте их, а слегка прихлопывайте. В процессе жарки не прокалывайте зубочисткой, иначе все соки вытекут, а о пышности можно и вовсе забыть.

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