Вы даже не догадывались, в чем кроется причина кошачьих истерик.

Кошки - одни из самых популярных домашних животных в мире. Иногда котики покоряют своим характером, иногда - невероятной внешностью. Однако нередко наши любимцы крайне странно себя ведут.

Ранее мы рассказывали, как отучить кошку царапать обои и мебель, а сегодня раскроем секреты чудаковатого поведения котиков.

Владельцы пушистых любимцев четко прослеживают изменение их поведения. Нередко оно настораживает, особенно, когда кошка бегает по дому и мяукает без очевидных причин. Внимательные хозяева могут расшифровать такие "кошачьи концерты". В то же время ветеранары выделяют несколько основных причин, почему кот ведет себя как сумасшедший.

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Почему кошка бегает по дому как сумасшедшая - основные причины

Кошачьи "марафоны" по дому с громким мяуканьем могут свидетельствовать о том, что кошка хочет обратить на себя внимание. Возможно, таким способом она решила попросить вкусностей. Покормите ее, уделите внимание - в большинстве случаев кот после этого успокаивается.

Кошки - очень эмпатичные животные. Иногда кошка бегает по дому как сумасшедшая, испытывая дискомфорт и тревогу. Найдите и устраните причину дискомфорта.

Кроме того, существует примета, почему кошка бегает по дому и мяукает. По свидетельствам некоторых владельцев пушистых, иногда они предчувствовали опасность и даже обстрелы, призывая своими действиями пройти в безопасное место.

Почему кошка бегает по дому как сумасшедшая и мяукает - другой вариант

Неопытные владельцы молодых котиков могут не понять, почему кошки начинают резко беситься. Нестерелизованные пушистики возраста полового созревания в определенные периоды требуют внимания противоположного пола. В такие периоды кошки могут вести себя агрессивно, бегать по дому, царапать мебель и громко мяукать. Проконсультируйтесь с ветеринаром о том, как действовать в ситуации с вашим питомцем.

В некоторых случаях унять кошачью истерику труднее. Если привычные попытки успокоить питомца не дают результата, обратитесь к ветеринару. Врач способен более профессионально оценить состояние кошки и определить причину изменений в ее поведении.

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