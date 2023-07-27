Если собираетесь браться за консервацию - стоит свериться с лунным календарем.

Настало именно то время, когда начинают консервировать огурцы, а вот заготовку помидоров на зиму пока еще стоит немного отложить.

Время консервации овощей зависит не только от того, когда они поспеют и станут самыми доступными, а и от расположения планет. Именно поэтому опытные хозяйки перед тем, как браться за приготовление заготовок, присматриваются и к ценам на огурцы и помидоры, и ищут лунный календарь.

В каком месяце самые дешевые огурцы и помидоры

Обычно в конце июля пик сезона огурцов, поэтому цены на эти овощи достаточно низкие.

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Помидоры созревают немного позже - в конце августа, соответственно именно тогда и стоимость становится ниже. Стоит обратить внимание, что на урожай очень сильно влияет погода - если благоприятных погодных условий не было, или были какие-то ЧП, серьезного падения цен на овощи даже в разгар сезона может и не быть.

Когда можно консервировать огурцы и помидоры на зиму по лунному календарю 2023

В конце июля и в августе для работы над заготовками будет ряд благоприятных дней.

Вот в какие дни стоит делать консервацию в июле:

27 июля;

28 числа;

29 июля;

30 числа;

31 июля.

В августе тоже будет много благоприятных дней для консервирования овощей.

Вот когда надо закрывать помидоры в последний месяц лета:

5 августа;

6 числа;

7 августа;

8 числа;

9 августа;

12 числа;

13 августа;

14 числа;

15 августа;

с 22 по 27 число.

Мы разобрались, когда закрывать огурцы на зиму и помидоры, а теперь "разложим по полочкам" самые простые проверенные рецепты этих заготовок. На приготовление консервации нужно будет минимум времени и небольшое количество ингредиентов. Расчет будем вести на 1 трехлитровую банку.

Когда можно закрывать огурцы - приготовьте проверенное соленье

Вам понадобится всего несколько ингредиентов, не придется стерилизовать банки и крышки, но есть одна важная деталь - нужно использовать самую простую каменную соль.

Для консервации понадобятся:

огурцы (около 2 кг);

2 зубчика чеснока;

1 большой листок хрена;

2 зонтика укропа;

2 листка смородины;

1 листок вишни;

1 лавровый лист;

стакан соли (100 мл).

Возьмите трехлитровую банку, уложите на дно листок хрена, зубчик чеснока, 1 зонтик укропа, лавровый лист, а потом плотно утрамбуйте огурцы. Сверху положите оставшиеся ингредиенты. Влейте в банку холодную воду, после этого слейте ее в кастрюлю, расколотите в ней соль и закипятите. Кипятком залейте огурцы и закройте капроновой крышкой. Когда банка остынет - ее нужно поставить в прохладное темное место.

Вот когда консервировать помидоры придет время - попробуйте сделать очень простые маринованные овощи, которые можно хранить даже при комнатной температуре.

Проверенный рецепт помидоров в простом маринаде

Секрет успеха - правильно подобранный сорт этих овощей. Кроме того, обязательно необходимо простерилизовать банки и крышки.

Вот, какие ингредиенты понадобятся:

красные помидоры Де Барао сливовидной формы (должны быть твердыми) - около 2,5 кг;

лук;

перец;

морковь;

зонтик укропа;

листок вишни;

черный перец горошком;

2 столовые ложки каменной соли;

4 столовые ложки сахара;

50 мл уксуса.

На дно стерилизованной банки уложите нарезанные кольцами лук, перец и морковь (по 3-4 колечка), зонтик укропа, листок вишни, несколько горошин черного перца и лавровый лист. Потом плотно уложите помидоры. После этого залейте все кипятком и закройте крышкой. Когда банка остынет - воду слейте, еще раз доведите до кипения и снова залейте помидоры кипятком.

В остывшую воду всыпьте соль, сахар, влейте уксус, подождите пока маринад закипит и залейте им помидоры. После этого закатайте банку, переверните вверх дном и укутайте. Когда банка остынет - ее можно перевернуть в привычное положение и поставить, например, в кладовку.

УНИАН ранее советовал, как стерилизовать банки и крышки, чтобы консервация не взрывалась.

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