Настало именно то время, когда начинают консервировать огурцы, а вот заготовку помидоров на зиму пока еще стоит немного отложить.
Время консервации овощей зависит не только от того, когда они поспеют и станут самыми доступными, а и от расположения планет. Именно поэтому опытные хозяйки перед тем, как браться за приготовление заготовок, присматриваются и к ценам на огурцы и помидоры, и ищут лунный календарь.
В каком месяце самые дешевые огурцы и помидоры
Обычно в конце июля пик сезона огурцов, поэтому цены на эти овощи достаточно низкие.
Помидоры созревают немного позже - в конце августа, соответственно именно тогда и стоимость становится ниже. Стоит обратить внимание, что на урожай очень сильно влияет погода - если благоприятных погодных условий не было, или были какие-то ЧП, серьезного падения цен на овощи даже в разгар сезона может и не быть.
Когда можно консервировать огурцы и помидоры на зиму по лунному календарю 2023
В конце июля и в августе для работы над заготовками будет ряд благоприятных дней.
Вот в какие дни стоит делать консервацию в июле:
- 27 июля;
- 28 числа;
- 29 июля;
- 30 числа;
- 31 июля.
В августе тоже будет много благоприятных дней для консервирования овощей.
Вот когда надо закрывать помидоры в последний месяц лета:
- 5 августа;
- 6 числа;
- 7 августа;
- 8 числа;
- 9 августа;
- 12 числа;
- 13 августа;
- 14 числа;
- 15 августа;
- с 22 по 27 число.
Мы разобрались, когда закрывать огурцы на зиму и помидоры, а теперь "разложим по полочкам" самые простые проверенные рецепты этих заготовок. На приготовление консервации нужно будет минимум времени и небольшое количество ингредиентов. Расчет будем вести на 1 трехлитровую банку.
Когда можно закрывать огурцы - приготовьте проверенное соленье
Вам понадобится всего несколько ингредиентов, не придется стерилизовать банки и крышки, но есть одна важная деталь - нужно использовать самую простую каменную соль.
Для консервации понадобятся:
- огурцы (около 2 кг);
- 2 зубчика чеснока;
- 1 большой листок хрена;
- 2 зонтика укропа;
- 2 листка смородины;
- 1 листок вишни;
- 1 лавровый лист;
- стакан соли (100 мл).
Возьмите трехлитровую банку, уложите на дно листок хрена, зубчик чеснока, 1 зонтик укропа, лавровый лист, а потом плотно утрамбуйте огурцы. Сверху положите оставшиеся ингредиенты. Влейте в банку холодную воду, после этого слейте ее в кастрюлю, расколотите в ней соль и закипятите. Кипятком залейте огурцы и закройте капроновой крышкой. Когда банка остынет - ее нужно поставить в прохладное темное место.
Вот когда консервировать помидоры придет время - попробуйте сделать очень простые маринованные овощи, которые можно хранить даже при комнатной температуре.
Проверенный рецепт помидоров в простом маринаде
Секрет успеха - правильно подобранный сорт этих овощей. Кроме того, обязательно необходимо простерилизовать банки и крышки.
Вот, какие ингредиенты понадобятся:
- красные помидоры Де Барао сливовидной формы (должны быть твердыми) - около 2,5 кг;
- лук;
- перец;
- морковь;
- зонтик укропа;
- листок вишни;
- черный перец горошком;
- 2 столовые ложки каменной соли;
- 4 столовые ложки сахара;
- 50 мл уксуса.
На дно стерилизованной банки уложите нарезанные кольцами лук, перец и морковь (по 3-4 колечка), зонтик укропа, листок вишни, несколько горошин черного перца и лавровый лист. Потом плотно уложите помидоры. После этого залейте все кипятком и закройте крышкой. Когда банка остынет - воду слейте, еще раз доведите до кипения и снова залейте помидоры кипятком.
В остывшую воду всыпьте соль, сахар, влейте уксус, подождите пока маринад закипит и залейте им помидоры. После этого закатайте банку, переверните вверх дном и укутайте. Когда банка остынет - ее можно перевернуть в привычное положение и поставить, например, в кладовку.
УНИАН ранее советовал, как стерилизовать банки и крышки, чтобы консервация не взрывалась.