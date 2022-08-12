Можно ли убирать морковь в августе и как это сделать, чтобы не испортить урожай - узнайте в материале УНИАН.

Выращивание моркови и сбор урожая - трудозатратный процесс, который нужно выполнить правильно, чтобы все усилия не пропали даром. Сроки сбора урожая зависят от климата, но существуют признаки, по которым можно понять, когда выкапывать морковь. УНИАН расскажет подробнее о том, как и когда собирать морковь.

Ранее мы говорили, когда убирать лук с грядки.

В каком месяце убирать морковь - правила

Сроки сбора моркови зависят от климатических условий, внешнего вида корнеплода и сорта. Их существует три:

ранний - созревает через 60-90 дней после всходов;

- созревает через 60-90 дней после всходов; среднеспелый - созревание наступает спустя 100-130 дней после появления всходов;

- созревание наступает спустя 100-130 дней после появления всходов; позднеспелый - созревает через 130-150 дней.

В июне убирают раннеспелую морковь, в июле-августе - среднеспелую, а перед заморозками - позднеспелую. Для зимнего хранения высаживают именно позднеспелую морковь, так как при благоприятных условиях и соблюдении температурного режима, корнеплоды без проблем сохранятся до нового урожая.

Убирать морковь специалисты рекомендуют тогда, когда температура окружающего воздуха опустится до отметки около 5°С. Лучше успеть это сделать до первых заморозков - если морковь успеет "прихватиться" морозом, то начнет загнивать, будет хуже храниться и обретет горький привкус.

Понять, что морковь можно собирать, получится и по внешним признакам - если нижние листья начали желтеть и сохнуть, значит, пора выкапывать морковь.

Как правильно выкопать морковь

Для того, чтобы получить богатый урожай и обеспечить корнеплодам правильное хранение, соблюдайте простые правила выкапывания моркови:

за месяц до сбора урожая перестаньте поливать грядки;

выкапывайте морковь вечером в сухой день;

из рыхлой почвы доставайте морковь руками, из сухого грунта - вилами;

сразу уберите ботву;

оставьте корнеплоды на грядке на 1-2 часа, а затем руками снимите грязь;

разложите морковь в темном прохладном помещении на сутки, а затем уберите в погреб.

Если не соблюдать правила и сроки сбора урожая моркови, то овощ в итоге потеряет свою сочность, лишится большого количества питательных веществ и начнет трескаться. Это приведет не только к ухудшению внешнего вида овоща, но и к увеличению риска заражения инфекцией.

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