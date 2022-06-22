Владельцам собак обязательно нужно прививать животных, чтобы уберечь питомца от тяжелых болезней.

Владельцам собак обязательно нужно прививать домашних животных. Собака без прививок может умереть от заболевания, которое легко перенесет вакцинированное животное. Прививать нужно собак любой породы. Щенкам ставят несколько вакцин, а после взросления вакцинацию повторяют раз в год до конца жизни, чтобы поддерживать иммунитет.

Подготовка к вакцинации собаки

Вакцинация - это большая нагрузка на организм собаки. Поэтому нужно убедиться, что на момент прививки животное полностью здорово. За 14 дней до прививки собаке обязательно дают антигельминтные препараты, даже если у неё на первый взгляд нет паразитов. В день вакцинации собаку не стоит выгуливать. За несколько часов до процедуры питомца можно покормить, но не тяжелой пищей.

Когда прививать щенка

Индивидуальный график прививок для щенка составит ветеринар. График зависит от породы, питания собаки, условий проживания и количества животных в семье. Информация о всех вакцинах заносится в ветеринарный паспорт. Примерный график вакцинаций выглядит следующим образом.

Первую прививку щенку дают в возрасте 4-6 недель . В этом возрасте животное получает прививку от чумы плотоядных и парвовирусного энтерита. Оба заболевания очень тяжело переносятся и смертельно опасны для непривитых. Через месяц (то есть в возрасте 2 месяцев ) щенка ревакцинируют. Без двух доз иммунитет не полноценен.

. В этом возрасте животное получает прививку от чумы плотоядных и парвовирусного энтерита. Оба заболевания очень тяжело переносятся и смертельно опасны для непривитых. (то есть ) щенка ревакцинируют. Без двух доз иммунитет не полноценен. В 8-10 недель малышу делают прививки от инфекционного гепатита, парагриппа, лептоспироза. Чаще всего используют многокомпонентную вакцину с возбудителями всех перечисленных заболеваний. Через месяц (то есть в возрасте 3 месяцев ) щенка ревакцинируют.

малышу делают прививки от инфекционного гепатита, парагриппа, лептоспироза. Чаще всего используют многокомпонентную вакцину с возбудителями всех перечисленных заболеваний. Через месяц (то есть ) щенка ревакцинируют. В 3 месяца питомец получает первую вакцину от бешенства. Вакцинация собак от бешенства является обязательной в Украине. Проследите, чтобы эта вакцина обязательно была проставлена в паспорте животного.

Когда прививать взрослую собаку

В возрасте 1 года и затем ежегодно собаку прививают от бешенства, чумы плотоядных, лептоспироза, парвовирусного энтерита, инфекционного гепатита. Пропускать вакцины во взрослом возрасте нельзя, иначе иммунитет не сформируется. Если собака живет в болотистой или лесной местности, то делать прививку от лептоспироза желательно каждые полгода.

Когда нельзя прививать собаку

Вакцинировать нельзя беременных и кормящих собак. Процедуру стоит отложить, пока самка не перестанет кормить щенят молоком.

Прививку не делают больной собаке, иначе нагрузка на иммунитет будет слишком большой.

Если собака перенесла травму или операцию, например, стерилизацию, стоит отложить прививку на две недели.

С осторожностью прививают собаку, которая тяжело перенесла прошлую вакцинацию.

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