Можно ли съесть волчью ягоду и как отличить съедобные ягоды от ядовитых - узнайте в материале УНИАН.

В отличие от тропических лесов, в умеренно-континентальном климате не так много опасных для жизни растений. Тем не менее, иногда встречаются и они - представители флоры, которые могут нанести серьезный вред здоровью. УНИАН расскажет, какие бывают съедобные и несъедобные ягоды в лесу.

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Какие ягоды не являются съедобными - список

Основная опасность ягод в лесу - их привлекательный внешний вид. Зачастую, плоды окрашены в ярко-красный, насыщенный-синий или желтый оттенок, а такая цветовая гамма не может не заинтересовать любопытного человека, особенно, ребенка.

Майский ландыш

Удивительно, но факт - цветок, который любят абсолютно все взрослые и дети, считается опасным. Растение содержит яд конваллятоксин, который в избытке может спровоцировать отравление. Именно поэтому даже вода, в которой стояли цветы, небезопасна. Самая большая угроза исходит от плодов, которые видны на этапе созревания цвета - ярко-красных ягод. Достаточно 3-4 штук, чтобы исход событий оказался летальным.

Волчья ягода

Растение, о котором слышали все, начинает расцветать уже весной, а плоды появляются ближе к августу. Красно-оранжевые шарики категорически нельзя употреблять в пищу, но опасны не только они, а и кора растения. При контакте с кожей она вызывает дерматиты, покраснения и волдыри.

Белладонна

Алкалоиды - ядовитое вещество, концентрация которого в этой ягоде превышает все допустимые пределы. Передозировка вызывает нарушение дыхательной и сердечно-сосудистой систем, а также нередко становится причиной смерти. В старину девушки использовали эту ягоду в косметических целях - капали в глаза, чтобы придать им заманчивый блеск, а также натирали щеки, обретая румянец.

Вороний глаз

Эта культура тоже называется "волчья ягода", а плоды легко можно спутать с черникой или черной смородиной. Отличается только внешне - одна ягода находится между четырех листьев, распахнутых в форме "розетки". Растение ядовито целиком - опасны и листья, и плоды, и корни.

Бузина красная

Классическая бузина обладает сильным запахом, который трудно выдержать людям, особенно в жаркую погоду. Крупные красные ягоды неприятны на вкус, так что пробовать их не стоит. Многие люди путают бузину с рябиной, но такая халатность грозит отравлением, особенно, если вы съели незрелые плоды.

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