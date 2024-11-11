Узнайте, какие деревья можно посадить в ноябре для высокой урожайности в следующем году.

Список того, что сажать в ноябре, не ограничивается озимыми культурами. В последний осенний месяц можно высаживать плодовые деревья и ягодные кустарники. Такие саженцы плодоносят больше и быстрее, чем их "весенние" собратья. В этом году осталось всего несколько недель для посадки таких растений, поэтому дачникам стоит поторопиться.

Мы рассказали, какие деревья можно посадить в ноябре, чтобы в следующем году собрать много ягод.

Какие деревья посадить в ноябре

В ноябре можно посадить три зимостойкие ягодные культуры. Калина, рябина и боярышник - вот какие деревья можно сажать в ноябре.

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Сажать их рекомендуется в период между окончанием листопада и наступлением устойчивых заморозков. У саженца должно быть в запасе не меньше 3 недель, чтобы укорениться. Удачное время для посадки - с середины ноября до начала декабря.

Калину и рябину не рекомендуется высаживать рядом, поскольку они могут заражать друг друга. Правила посадки этих деревьев, а также боярышника, одинаковы:

выберите участок на солнце или полутени;

выкопайте ямы глубиной 50 см на расстоянии 2,5-3 м друг от друга;

удобрите лунки смесью верхнего слоя грунта с перегноем и торфом;

тщательно полейте и оставьте ямы на неделю;

поставьте саженцы в лунку и выпрямите корни;

засыпьте ямы землей и замульчируйте приствольные круги торфом, перегноем или опилками.

При посадке в ноябре деревья тронутся в рост уже следующей весной.

В ноябре высаживают не только плодовые деревья. Если вам интересно, что посадить в ноябре на даче из декоративных культур, то выбор значительно расширяется. Это могут быть клён, ива, каштан, береза, дуб, любые хвойные деревья, туя. Все эти деревья хорошо переносят заморозки и успеют укорениться до морозов.

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