Список того, что сажать в ноябре, не ограничивается озимыми культурами. В последний осенний месяц можно высаживать плодовые деревья и ягодные кустарники. Такие саженцы плодоносят больше и быстрее, чем их "весенние" собратья. В этом году осталось всего несколько недель для посадки таких растений, поэтому дачникам стоит поторопиться.
Мы рассказали, какие деревья можно посадить в ноябре, чтобы в следующем году собрать много ягод.
Какие деревья посадить в ноябре
В ноябре можно посадить три зимостойкие ягодные культуры. Калина, рябина и боярышник - вот какие деревья можно сажать в ноябре.
Сажать их рекомендуется в период между окончанием листопада и наступлением устойчивых заморозков. У саженца должно быть в запасе не меньше 3 недель, чтобы укорениться. Удачное время для посадки - с середины ноября до начала декабря.
Калину и рябину не рекомендуется высаживать рядом, поскольку они могут заражать друг друга. Правила посадки этих деревьев, а также боярышника, одинаковы:
- выберите участок на солнце или полутени;
- выкопайте ямы глубиной 50 см на расстоянии 2,5-3 м друг от друга;
- удобрите лунки смесью верхнего слоя грунта с перегноем и торфом;
- тщательно полейте и оставьте ямы на неделю;
- поставьте саженцы в лунку и выпрямите корни;
- засыпьте ямы землей и замульчируйте приствольные круги торфом, перегноем или опилками.
При посадке в ноябре деревья тронутся в рост уже следующей весной.
В ноябре высаживают не только плодовые деревья. Если вам интересно, что посадить в ноябре на даче из декоративных культур, то выбор значительно расширяется. Это могут быть клён, ива, каштан, береза, дуб, любые хвойные деревья, туя. Все эти деревья хорошо переносят заморозки и успеют укорениться до морозов.