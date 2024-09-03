Разбираемся, как понять размер груди и что означает маркировка на белье.

Второй или третий? Чтобы узнать свой размер груди, достаточно знать всего два параметра. Рассказываем, что и как нужно вымерять и как определить размер лифчика, а также почему размер груди может меняться.

Как определить размер груди

Здесь на самом деле все просто - нужно снять две мерки. Это можно сделать самому или же попросить кого-то. Если делаете самостоятельно, то лучше на голое тело или же тонкую футболку. Чтобы замеры получились правильные, важно также расслабиться и стать ровно.

Итак, нужно измерить:

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обхват под грудью - сантиметр нужно натянутm туго, но не настолько, чтобы он впивался в кожу;

обхват груди по самым выступающим точкам - этот замер нужно делать стоя и наклонившись вперед, но не сжимая сильно грудь сантиметром.

Важно: если разница обхвата груди в положении стоят и в наклоне не более 5 см, используйте тот параметр, который в наклоне. Если разница больше 5 см, тогда нужно сложить обхват груди стоя и обхват груди в наклоне и разделить на два - то есть, узнать среднее арифметическое.

Размер груди = обхват груди – обхват под грудью.

Когда у вас есть это число, то тогда ориентируемся на такую табличку:

разница до 11 см – 0 размер;

12–13 см – 1 размер;

14–15 см – 2 размер;

16–17 см – 3 размер;

18–19 см – 4 размер;

20–21 см – 5 размер;

22–23 см – 6 размер.

Также важно помнить, что перед месячными, во время приема гормональных препаратов, беременности и кормления грудью грудь может увеличиваться в размере. Женщина поправляется или худеет - размер груди тоже меняется. Эти факторы следует учитывать при замерах и выборе белья.

Как узнать размер лифчика - расшифровываем маркировку

Производители белья указывают на продукции не размер груди, а специальную маркировку, которая обозначает тот или иной размер.

Вот как понять размер лифчика - а именно чашки бюстгальтера - указанный на бирке:

АА – 0 размер;

A – 1 размер;

B – 2 размер;

C – 3 размер;

D – 4 размер;

E – 5 размер;

F – 6 размер.

Кроме этого, нужно также ориентироваться на обхват под грудью, который также указан на белье. Например, может быть указано 65А, 65В, или 70А, 70В, где первая цифра - это обхват груди, а вторая буква - это размер чашки.

При этом, маркировка у разных производителей может быть разной: например, 65 может обозначать обхват 63-67см, а 70 - 68-72 см, поэтому лучше при покупке сверяться с таблицей размеров. Но лучше всего, конечно же - это померять белье.

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