Немногие знают, какой материал лучше для нижнего белья и почему нельзя действовать наобум.

Женское нижнее белье, как правило, выглядит очень привлекательно - даже в больших размерах нетрудно найти модели с сеточкой или кружевом. Однако далеко не каждый материал безопасен для здоровья - узнайте, какие трусы лучше носить женщинам, а от чего отказаться.

Можно ли носить трусы из полиэстера

Среди гинекологов бытует мнение, что трусы из полиамида вредны, впрочем, как и нижнее белье, сделанное из других синтетических материалов. Полиамид - это синтетическое полотно, из которого делают не только женское нижнее белье, но и сумки, игрушки и даже обувь. Преимущество такой ткани в ее долговечности - трусы из полиамида переносят многократные стирки, но совершенно не могут "дышать" и впитывать влагу. Это приводит к парниковому эффекту и становится причиной размножения бактерий.

Опасно и нижнее белье из полиэстера, потому что этот материал тоже не пропускает воздух и не впитывает влагу. Он легкий и блестящий, хорошо отстирывается, но приносит множество проблем "по-женски". Также врачи не рекомендуют носить стринги, причем, не важно, из какого материала они сделаны - такая модель полностью не прикрывает половые органы, а задняя ее часть скользит между анальным отверстием и влагалищем, перемещая микробы из одной локации в другую.

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Из какого материала должно быть нижнее белье

Что касается того, какое нижнее белье полезно, то врачи считают, что есть только один удачный материал - хлопок. Только он обладает шикарными свойствами терморегуляции и не доставляет никаких проблем, если выбрать трусы по размеру. Если вы понимаете, из какого материала лучше нижнее белье, но не можете найти 100% хлопок, допустимо купить модель гибридную, то есть ту, для производства которой были использованы разные материалы. Часто в продаже можно встретить сочетание хлопка и эластана, но смотрите, чтобы содержание хлопка было минимум 85%.

В противном случае, если трусы с более высоким содержанием синтетики, то носить их несколько часов не получится - надеть и через 1-2 часа снять. Когда вы поняли, из какого материала лучше носить трусы женщинам, не забудьте позаботиться и о размере - выбирая ту или иную модель, делайте замеры правильно, не берите слишком свободные трусы или те, что "сидят впритык". Помните, что тело под тканью должно дышать, а комплект не может сковывать движений. Только придерживаясь этих правил, вы сможете обеспечить себя не только красивым, но и безопасным бельем.

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