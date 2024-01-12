Рассказываем, как убрать запах сырости в доме или "старческий" аромат.

Запах сырости в частном доме или квартире, а также своеобразный "бабушкин" аромат - это проблема, с которой можно и нужно бороться. Возникает она по разным причинам, чаще всего - если начать жить в доме, в котором до вас обитал пожилой человек. УНИАН расскажет, как убрать запах плесени в частном доме или квартире, который напоминает старческий.

Как убрать запах затхлости в доме, где живут старики

Очень часто дискомфортный аромат появляется в квартирах, где проживают бабушки и дедушки, которые не слишком любят принимать душ или качественно убирать. С возрастом становится тяжелее выполнять физические "упражнения" в виде вытирания пыли, мытья полов и даже банных процедур. Это приводит к тому, что и на теле человека, и на поверхностях квартиры скапливаются бактерии.

Вы можете помочь старику и самостоятельно навести порядок. Запомните, чем убрать неприятный запах в доме действительно эффективно:

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достаньте старую одежду из шкафов и выбросите то, чем уже никто не пользуется, остальное постирайте с порошком и кондиционером;

снимите и постирайте шторы;

ковры или уберите совсем, или отнесите в химчистку (если умеете, можете почистить сами);

вымойте окна, двери, полы, мебель, даже обои;

перемойте все тарелки, чашки, кастрюли, сковородки и кухонные приборы (скорее всего, на них лежит вековой слой жира и пыли);

проведите генеральную уборку в ванной и на кухне.

Кстати, убрать запах сырости в доме, а также "старческий" аромат можно, если в воду для мытья добавлять специальные дезинфицирующие средства, затем выливать грязную воду, набирать новую, но уже с эфирными маслами - так получится и от грязи избавиться, и "поселить" в квартире новый приятный аромат.

Также не забудьте проветрить комнату - это нужно делать каждый день в течение 10-15 минут, и не важно, какая погода и температура за окном. В качестве дополнительного лайфхака советуем расставить по квартире аромасвечи, емкости с кофейными зернами или цитрусовые корки.

Как убрать запах в старом доме, если там никто не живет

Случается так, что вы снимаете квартиру или покупаете ее на вторичном рынке, переезжаете и понимаете, что без уборки не обойтись. В таком случае затхлый запах в квартире быстро исчезает только от таких средств:

яблочный уксус или обычный столовый - 2 ст.л уксуса размешать в стакане воды, смочить в растворе тряпку и протереть мебель;

совсем "печальные" шкафы, ящики, комоды вымыть раствором с добавлением нашатыря или хлорки;

участки с плесенью и грибком обработать содой (1 ч.л на 200 мл воды).

Естественно, существует и более радикальный метод, как убрать затхлый запах в квартире - устроить капитальный ремонт. Но если такое решение в ваши планы не входит, то начните с малого - устраните все источники неприятных ароматов, выбросьте ненужные вещи, и проведите качественную дезинфекцию.

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